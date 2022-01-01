1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak Cumartesi toplu taşıma bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray, otobüs, vapur gibi toplu taşıma araçlarına bugün ücretsiz binilip binilmeyeceği merak konusu oldu. İstanbullu vatandaşlar bugün toplu taşımayı ücretsiz kullanıp kullanmayacağını öğrenmek isterken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) konuya dair açıklama geldi. İşte detaylar...
1 OCAK TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)'den yapılan açıklamada, İstanbul'da son 2 yıldır dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verdiği ve yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Cumartesi günü de toplu taşıma ücretsiz olacağı bildirildi.
Açıklamaya göre ayrıca, yılbaşı gecesinin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, otobüs ve metro seferleri 24 saat hizmet verecek. İETT, yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 15 ayrı hatta 186 sefer düzenleyecek. 24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak.