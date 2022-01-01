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    • 01.01.2022 10:19
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    1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak Cumartesi toplu taşıma bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray, otobüs…

    Yeni yılın ilk gününde bir yerlere gidecek olan vatandaşlar toplu taşımaya ücretsiz mi yoksa paralı mı bineceklerini araştırmaya başladı. 31 Aralık yılbaşı gecesi için seferler düzenlenmişti ve saat değişiklikleri yapılmıştı, gecenin hemen ardından ise metro, metrobüs, marmaray, otobüs, vapur gibi toplu taşıma araçlarına para ödeyip ödemeyeceklerini merak eden İstanbullu vatandaşlar sorularına yanıt arıyor. Peki 1 Ocak Cumartesi toplu taşıma bedava mı? İşte cevabı…

    takvim.com.tr
    1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi?

    1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak Cumartesi toplu taşıma bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray, otobüs, vapur gibi toplu taşıma araçlarına bugün ücretsiz binilip binilmeyeceği merak konusu oldu. İstanbullu vatandaşlar bugün toplu taşımayı ücretsiz kullanıp kullanmayacağını öğrenmek isterken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) konuya dair açıklama geldi. İşte detaylar...

    1 OCAK TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)'den yapılan açıklamada, İstanbul'da son 2 yıldır dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verdiği ve yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Cumartesi günü de toplu taşıma ücretsiz olacağı bildirildi.

    Açıklamaya göre ayrıca, yılbaşı gecesinin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, otobüs ve metro seferleri 24 saat hizmet verecek. İETT, yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 15 ayrı hatta 186 sefer düzenleyecek. 24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak.

        İstanbul'da raylı tüm metrolar da 24 saat süreyle çalışacak ve ek seferler konulacak. Hatlarda seferler, 31 Aralık Cuma sabah 06.00'dan 2 Ocak Pazar günü 02.00'ye kadar kesintisiz devam edecek. Tramvay hatları ile Taksim-Kabataş Füniküleri ise 1 Ocak saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek.
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