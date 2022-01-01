1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak Cumartesi toplu taşıma bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray, otobüs…

İstanbul'da raylı tüm metrolar da 24 saat süreyle çalışacak ve ek seferler konulacak. Hatlarda seferler, 31 Aralık Cuma sabah 06.00'dan 2 Ocak Pazar günü 02.00'ye kadar kesintisiz devam edecek. Tramvay hatları ile Taksim-Kabataş Füniküleri ise 1 Ocak saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek.