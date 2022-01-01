Yeni yıl karla geldi, o illere yılın ilk karı düştü! 1 Ocak 2022 hangi illerde kar yağışı var?

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyinin yağmurlu, gece saatlerinden sonra kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ÇORUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinin, öğle saatlerinden sonra doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı bulutlu