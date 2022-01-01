Yeni yıl karla geldi, o illere yılın ilk karı düştü! 1 Ocak 2022 hangi illerde kar yağışı var?

Sivas'ta, yeni yılın ilk günü sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi, kısmen beyaza büründü. Kentte sabah saatlerinde hava sıcaklığı, eksi 2 derece olarak ölçüldü. Kar yağışı ulaşımda aksamaya neden olmazken, tarihi kent meydanı, kısmen beyaza büründü.
Yeni yılın ilk gününde yaya ve araç trafiğinin de az olduğu gözlendi. Kar yağışının yarın da kent genelinde etkili olması bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.