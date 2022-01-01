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    • Güncel
    • 01.01.2022 10:59
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    • 01.01.2022 11:11
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    Yeni yıl karla geldi, o illere yılın ilk karı düştü! 1 Ocak 2022 hangi illerde kar yağışı var?

    Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında bazı illerimiz için "karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği" uyarısı yapıldı. Sivas'ta, yeni yılın ilk günü sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi, kısmen beyaza büründü. Kentte sabah saatlerinde hava sıcaklığı, eksi 2 derece olarak ölçüldü. Peki bugün hangi illerde kar yağışı var? İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl?

    Yeni yıl karla geldi

    Sivas'ta, yeni yılın ilk günü sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi, kısmen beyaza büründü. Kentte sabah saatlerinde hava sıcaklığı, eksi 2 derece olarak ölçüldü. Kar yağışı ulaşımda aksamaya neden olmazken, tarihi kent meydanı, kısmen beyaza büründü.

    Yeni yılın ilk gününde yaya ve araç trafiğinin de az olduğu gözlendi. Kar yağışının yarın da kent genelinde etkili olması bekleniyor.

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Karadeniz'de yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 15°C

        Parçalı bulutlu

        EDİRNE °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

            KOCAELİ °C, 11°C

            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

            EGE

            Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

            A.KARAHİSAR °C, 11°C

            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

            DENİZLİ °C, 18°C

            Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

                İZMİR °C, 17°C

                Parçalı bulutlu

                MUĞLA °C, 14°C

                Parçalı bulutlu

                AKDENİZ

                Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ADANA °C, 17°C

                Parçalı ve az bulutlu

                ANTALYA °C, 18°C

                Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

                HATAY °C, 13°C

                Parçalı ve az bulutlu

                ISPARTA °C, 16°C

                Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

                İÇ ANADOLU

                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyinin yağmurlu, gece saatlerinden sonra kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.

                ANKARA °C, 7°C

                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

                ESKİŞEHİR °C, 10°C

                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

                KONYA °C, 11°C

                Parçalı ve çok bulutlu

                YOZGAT °C, 8°C

                Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

                BATI KARADENİZ

                Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

                BOLU °C, 6°C

                Çok bulutlu ve yağmurlu

                DÜZCE °C, 10°C

                Çok bulutlu ve yağmurlu

                KASTAMONU °C, 7°C

                Çok bulutlu ve yağmurlu

                ZONGULDAK °C, 10°C

                Çok bulutlu ve yağmurlu

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ

                Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

                AMASYA °C, 10°C

                Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

                ÇORUM °C, 9°C

                Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

                SAMSUN °C, 11°C

                Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

                TRABZON °C, 11°C

                Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu

                DOĞU ANADOLU

                Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinin, öğle saatlerinden sonra doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

                ERZURUM °C, 0°C

                Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

                KARS °C, -4°C

                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

                MALATYA °C, 4°C

                Parçalı ve çok bulutlu

                VAN °C, 1°C

                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU

                Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 7°C

                Parçalı bulutlu

                GAZİANTEP °C, 9°C

                Parçalı bulutlu

                SİİRT °C, 6°C

                Parçalı bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 10°C

                Parçalı bulutlu

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                Haberler Güncel Yeni yıl karla geldi, o illere yılın ilk karı düştü! 1 Ocak 2022 hangi illerde kar yağışı var?
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