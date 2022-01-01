Bu sene Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 bayram tatilleri kaç gün olacak? 2022 resmi tatiller takvimi!

2022 yılının gelmesiyle birlikte en merak edilen konulardan biri de resmi tatil günleri oldu. 2022 yılında uzun soluklu tatil planı yapacak kişiler milli ve dini bayram tarihlerini araştırmaya başladı. Hem ibadetlerini gerçekleştirmek hem de bayram tatilini değerlendirip planlar yapmak isteyen vatandaşlar Ramazan ve Kurban Bayramı günlerinin 2022 yılında hafta içine mi yoksa hafta sonuna mı denk geldiğini araştırıyor. İşte detaylar…
2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ BELLİ OLDU!
Yeni yıl ile birlikte tüm vatandaşlar 2022 yılına ait takvimleri kullanmaya başlayacak. Bizde 2022 yılında kutlanacak resmi tatil günlerini sizler için 3 (üç) başlıkta topladık. İşte bu yıla ait tüm tatil tarihleri;
2022 GENEL TATİL TARİHLERİ
1 Ocak Yılbaşı tatili; Yeni yılın ilk günü olarak kutlanacak. Yeni yılın ilk tatili olma özelliğini taşıyan bu gün 2022 yılında Cumartesi gününe denk gelmektedir.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma ; Türkiye'de ilk kez 1923 yılında resmi olarak kutlanmaya başlanan ve halk tabiriyle "İşçi Bayramı" olarak da bilinen bu tatil günü ülkemizde 22 Nisan 2009 tarihinden itibaren Emek ve Dayanışma günü olarak kabul edilmiştir. 2022 yılında 1 Mayıs günü Pazar gününe denk gelmektedir.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ; 2016 yılında özgürlük ve demokrasi mücadelesi verirken hayatını kaybeden 240 kişiyi anmak amacıyla kutlanan resmi tatildir. 2022 yılında 15 Temmuz, Cuma gününe denk gelmektedir.