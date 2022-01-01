Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.01.2022 09:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.01.2022 09:49
    ABONE OL

    Bu sene Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 bayram tatilleri kaç gün olacak? 2022 resmi tatiller takvimi!

    Çalışanlar ve öğrenciler tarafından 2022 resmi tatil takvimi merak edilip araştırılmaya başlandı. 2022 senesinde resmi tatillerin ne zaman ve kaç gün süreceği merak ediliyordu. 2022 resmi tatil günleri takvimi yayınlandı. Peki, 2022 resmi tatiller takvimi! Bu sene Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 bayram tatilleri kaç gün olacak? İşte cevabı...

    takvim.com.tr
    2022 resmi tatiller takvimi! Bu sene Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 bayram tatilleri kaç gün olacak?

    2022 yılının gelmesiyle birlikte en merak edilen konulardan biri de resmi tatil günleri oldu. 2022 yılında uzun soluklu tatil planı yapacak kişiler milli ve dini bayram tarihlerini araştırmaya başladı. Hem ibadetlerini gerçekleştirmek hem de bayram tatilini değerlendirip planlar yapmak isteyen vatandaşlar Ramazan ve Kurban Bayramı günlerinin 2022 yılında hafta içine mi yoksa hafta sonuna mı denk geldiğini araştırıyor. İşte detaylar…

    2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ BELLİ OLDU!

    Yeni yıl ile birlikte tüm vatandaşlar 2022 yılına ait takvimleri kullanmaya başlayacak. Bizde 2022 yılında kutlanacak resmi tatil günlerini sizler için 3 (üç) başlıkta topladık. İşte bu yıla ait tüm tatil tarihleri;

    2022 GENEL TATİL TARİHLERİ

    1 Ocak Yılbaşı tatili; Yeni yılın ilk günü olarak kutlanacak. Yeni yılın ilk tatili olma özelliğini taşıyan bu gün 2022 yılında Cumartesi gününe denk gelmektedir.

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma ; Türkiye'de ilk kez 1923 yılında resmi olarak kutlanmaya başlanan ve halk tabiriyle "İşçi Bayramı" olarak da bilinen bu tatil günü ülkemizde 22 Nisan 2009 tarihinden itibaren Emek ve Dayanışma günü olarak kabul edilmiştir. 2022 yılında 1 Mayıs günü Pazar gününe denk gelmektedir.

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ; 2016 yılında özgürlük ve demokrasi mücadelesi verirken hayatını kaybeden 240 kişiyi anmak amacıyla kutlanan resmi tatildir. 2022 yılında 15 Temmuz, Cuma gününe denk gelmektedir.

        2022 MİLLİ BAYRAM TARİHLERİ

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ve dünyanın çocuklara armağan edilen ilk bayramı olma özelliği taşıyan 23 Nisan günü tüm ülkede çoşkuyla kutlanmaktadır. 2022 yılında 23 Nisan tarihi, Cumartesi gününe denk gelmektedir.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı; Türk milletinin özgürlük mücadelesinin simgesi haline gelen Kurtuluş Savaş'ının başlangıç tarihi olarak kabul edilen Atatürk'ün Samsuna çıktığı tarihtir. 19 Mayıs tarihi, 2022 yılında Perşembe gününe denk gelmektedir.

        30 Ağustos Zafer Bayramı; Düşman kuvvetlerini yurttan tamamen çıkarmak için yapılan büyük taaruz olarak da bilinen Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde elde edilen zaferi anmak için kutlanır. 30 Ağustos Zafer Bayramı, 2022 yılında Salı gününe denk gelmektedir.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı; TBMM'nin 29 Ekim'de Cumhuriyet yönetim biçimini ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü tatil olarak kutlanır. Yılın son resmi tatili olarak da bilinen bu anlamlı gün 2022 yılında Cumartesi gününe denk gelmektedir.

        DİNİ BAYRAM TARİHLERİ

        Yukarıda da belirtildiği gibi İslam dünyası için en önemli iki bayram olarak bilinen Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri her yıl değişiklik göstermektedir. 2022 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen tarihler aşağıdaki gibidir.

        Birlik, beraberlik ve dayanışmanın sembolü olan Ramazan Bayramı tatili 3 günden oluşmaktadır. Bayramın bir gün öncesi arife olarak kabul edilir. 2022 yılında Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 4 Mayıs Çarşamba gününe kadar devam edecektir.

        Kurban ibadetini yerine getirdiğimiz, eş dost akrabalarımız ile iyi ilişkilerimizi pekiştirdiğimiz Kurban Bayramı tatili 4 gün sürmektedir. Kurban Bayramı tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecektir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kesişme; İyi ki Varsın Eren | Tanıtım
        Haberler Güncel Bu sene Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 bayram tatilleri kaç gün olacak? 2022 resmi tatiller takvimi!
            SON DAKİKA