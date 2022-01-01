Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.01.2022 09:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.01.2022 09:35
    ABONE OL

    İstanbul'da 2022'nin ilk gününde yollar boş kaldı

    İstanbul'da 2022 yılının ilk gününde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 09.15 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 4 olarak ölçüldü.

    Yılın ilk günü İstanbul’da yollar boş kaldı

    2022 yılının ilk gününde İstanbul'da yolların boş olduğu görüldü. Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmedi.



    İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 09.15 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 4 olarak ölçüldü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ‘Ayağı öpülecek bir annesin’ dedi!
    Haberler Güncel İstanbul'da 2022'nin ilk gününde yollar boş kaldı
        SON DAKİKA