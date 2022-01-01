2022 yılının ilk gününde İstanbul'da yolların boş olduğu görüldü. Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 09.15 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 4 olarak ölçüldü.
- Güncel
- 01.01.2022 09:35
- -
- Son Güncelleme:
-
- 01.01.2022 09:35
İstanbul'da 2022'nin ilk gününde yollar boş kaldı
İstanbul'da 2022 yılının ilk gününde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 09.15 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 4 olarak ölçüldü.
2022 yılının ilk gününde İstanbul'da yolların boş olduğu görüldü. Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmedi.