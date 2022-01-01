İstanbul'da 2022'nin ilk gününde yollar boş kaldı

2022 yılının ilk gününde İstanbul'da yolların boş olduğu görüldü. Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmedi.







İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 09.15 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 4 olarak ölçüldü.





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