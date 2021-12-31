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    • Güncel
    • 31.12.2021 11:38
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    • 31.12.2021 11:40
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    Hindi dolma tarifi! Evde pratik ve lezzetli yılbaşı hindi dolması nasıl yapılır? İşte malzemeler ve püf noktalar…

    Gündemde yoğun bir şekilde Hindi dolma tarifi araştırılıyor. Sabah saatlerinden itibaren yılbaşı için yapacakları yemekleri planlayanlar yılbaşı sofrasının vazgeçilmezi olan hindi dolmanın yapılışını merak ediyor. Kolay ve pratik bir şekilde hazırlanan, lezzetinden dolayı tadı damaklarda kalacak olan yılbaşı hindi dolması nasıl yapılır? Evde deneyeceğiniz hindi dolması için malzemeler ve püf noktalar haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Hindi dolma tarifi!

    Hindi dolma tarifi! Evde pratik ve lezzetli yılbaşı hindi dolması nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Yılbaşını evde geçirecek olanlar sevdiklerine sunmak için harika bir sofra hazırlamanın hayalini kuruyor ve yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindi dolmanın evde kolay ve lezzetli bir şekilde nasıl yapılacağı merak ediliyır. İşte malzemeler ve püf noktalar...

    EVDE PRATİK VE LEZZETLİ HİNDİ DOLMA TARİFİ

    Malzemeler:
    1 tane hindi
    1/2 (yarım) limon
    2 çay bardağı süt
    2 tatlı kaşığı biber salçası
    Çeyrek su bardağı zeytinyağı
    3 diş sarımsak
    Tuz
    Karabiber

    Pilav için;
    1 tane limon
    2 tane soğan
    3 su bardağı pirinç
    300 gr. hindi ciğeri
    25 gr. dolmalık fıstık
    Yarım demet maydanoz
    Yarım demet dereotu
    4 tatlı kaşığı tereyağı
    4 tatlı kaşığı ayçiçek yağı
    Göz kararı su
    Yenibahar
    Karabiber

        Yapılışı:

        Yemeğimiz biraz zahmetli ama oldukça da lezzetlidir. İlk olarak maydanoz ve dereotunu ince ince kıyıyoruz.
        Daha sonra ise hindiyi limon ile iyice ovuyoruz ve kenara ayırıyoruz.
        Sonra ise derin bir kapta zeytinyağı, süt, salça, sarımsak, karabiber ve tuzu ilave ederek iyice karıştırıyoruz.
        Ardından ise kenara ayırdığımız hindini üzerine sürerek ise buzdolabına koyarak 3 4 saat marine etmeye koyuyoruz. Bu arada ise pilavı yapmaya başlıyoruz.
        İlk olarak pirinçleri yıkayarak süzdükten sonra üzerine su ilave edip 20 dakika kadar bekletiyoruz.
        Daha sonra ise ayçiçek ve tereyağını tencereye koyarak ısıtıyoruz ve doğradığımız soğanları ekleyerek kavuruyoruz.
        Ardından küp şeklinde doğradığımız ciğer ve dolmalık fıstığı ilave ederek ardından pirinci de koyarak kavuruyoruz.
        Daha sonra 2 su bardağı su ekleyerek, suyunu çekene dek pişiriyoruz.
        Daha sonra ise pişen pilavı hindinin içine doldurarak 200 derece fırında 3 saate yakın pişiriyoruz ve ardından servis yapıyoruz.

        İşte püf noktalar:

        Hindi dolmanızı ne kadar uzun süre marine ederseniz o kadar lezzetli olacaktır.
        Pirinçlerinizi yıkadıktan sonra suyun içerisinde 20 dakika kadar bekletmelisiniz.
        Pilavı tereyağı ile yaptığınız zaman daha lezzetli olacaktır. Ancak tereyağı kullanmıyorsanız margarinde kullanabilirsiniz.
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        Haberler Güncel Hindi dolma tarifi! Evde pratik ve lezzetli yılbaşı hindi dolması nasıl yapılır? İşte malzemeler ve püf noktalar…
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