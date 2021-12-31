Hindi dolma tarifi! Evde pratik ve lezzetli yılbaşı hindi dolması nasıl yapılır? İşte malzemeler ve püf noktalar…

Hindi dolma tarifi! Evde pratik ve lezzetli yılbaşı hindi dolması nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Yılbaşını evde geçirecek olanlar sevdiklerine sunmak için harika bir sofra hazırlamanın hayalini kuruyor ve yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindi dolmanın evde kolay ve lezzetli bir şekilde nasıl yapılacağı merak ediliyır. İşte malzemeler ve püf noktalar...
EVDE PRATİK VE LEZZETLİ HİNDİ DOLMA TARİFİ
Malzemeler:
1 tane hindi
1/2 (yarım) limon
2 çay bardağı süt
2 tatlı kaşığı biber salçası
Çeyrek su bardağı zeytinyağı
3 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
Pilav için;
1 tane limon
2 tane soğan
3 su bardağı pirinç
300 gr. hindi ciğeri
25 gr. dolmalık fıstık
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
4 tatlı kaşığı tereyağı
4 tatlı kaşığı ayçiçek yağı
Göz kararı su
Yenibahar
Karabiber