Hindi dolma tarifi! Evde pratik ve lezzetli yılbaşı hindi dolması nasıl yapılır? İşte malzemeler ve püf noktalar…

Yapılışı:

Yemeğimiz biraz zahmetli ama oldukça da lezzetlidir. İlk olarak maydanoz ve dereotunu ince ince kıyıyoruz.

Daha sonra ise hindiyi limon ile iyice ovuyoruz ve kenara ayırıyoruz.

Sonra ise derin bir kapta zeytinyağı, süt, salça, sarımsak, karabiber ve tuzu ilave ederek iyice karıştırıyoruz.

Ardından ise kenara ayırdığımız hindini üzerine sürerek ise buzdolabına koyarak 3 4 saat marine etmeye koyuyoruz. Bu arada ise pilavı yapmaya başlıyoruz.

İlk olarak pirinçleri yıkayarak süzdükten sonra üzerine su ilave edip 20 dakika kadar bekletiyoruz.

Daha sonra ise ayçiçek ve tereyağını tencereye koyarak ısıtıyoruz ve doğradığımız soğanları ekleyerek kavuruyoruz.

Ardından küp şeklinde doğradığımız ciğer ve dolmalık fıstığı ilave ederek ardından pirinci de koyarak kavuruyoruz.

Daha sonra 2 su bardağı su ekleyerek, suyunu çekene dek pişiriyoruz.

Daha sonra ise pişen pilavı hindinin içine doldurarak 200 derece fırında 3 saate yakın pişiriyoruz ve ardından servis yapıyoruz.