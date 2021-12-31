Son dakika: AK Parti'den flaş hamle! Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'de! Öğretmen maaşlarında 2 bin liralık artış!

3600 EK GÖSTERGE 2022'DE TAMAMLANACAK

Birinci derecede öğretmenlerin ek göstergelerini daha önce söz verdikleri gibi 3000'den 3600'e çıkaracaklarını da bildiren Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi sözleşmeli öğretmenlerin de 3 artı 1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında önemli iyileştirilmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Teklifin toplam 12 maddeden oluştuğunu Ünal, öğretmenlere yönelik 3600 ek göstergenin de bu teklifte yer aldığını kaydetti. Söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihinin farklı olacağını anlatan Ünal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının diğer meslek gruplarına yönelik 3600 ek gösterge çalışması yürüttüğünü anımsattı.

Ünal, "Çalışma Bakanlığımızın diğer mesleklerle ilgili 3600 ek gösterge çalışmalarını 2022 yılında tamamlanmasını bekliyoruz. O yüzden bu maddenin yürürlüğünü 15 Ocak 2023 tarihine bırakıyoruz. 2023 yılı bütçe görüşmelerinin sonuna bırakıyoruz. diye konuştu.