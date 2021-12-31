Son dakika: AK Parti'den flaş hamle! Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'de! Öğretmen maaşlarında 2 bin liralık artış!

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ile gelişim temelli bir sistem içerisinde 'adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik' hakları, görevleri ve sorumluluklarını netleştirdiklerini açıklamıştı. Ünal, teklifin ilk imza sahibi AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi hakkında bilgi vermişti.
UZMAN ÖĞRETMENLİK UNVANI
Ünal, düzenlemenin yasalaşmasıyla öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavının artık yapılmayacağını, eğitimlerini başarıyla tamamlayıp yapılacak sınavda başarılı olanlara uzman öğretmenlik unvanı verileceğini kaydetti. Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: