Başkan Erdoğan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında 3 fotoğraf tercih etti

Başkan Erdoğan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Erdoğan, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" fotoğrafını oyladı.
Orantısız güç / İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 10 yaşındaki Filistinli İsmail En-Niççebir`i darbederek gözaltına aldı.
Erdoğan, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafını tercih etti.
İstanbul ve hilal / İstanbul`da hilal, Çamlıca Camisi ve Galata Kulesi ile seyrine doyum olmayan görüntü oluşturdu.