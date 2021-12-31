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    • 31.12.2021 15:17
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    • 31.12.2021 16:06
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    Savcılıktan İslam'a hakaret eden eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç'e soruşturma

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç'in sosyal medyadaki Allah'a ve İslam'a hakaret ettiği paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlattı. Öte yandan CHP'li Birinç'in Müslümanların kutsalına hakaret etmesine sert tepkiler yükseliyor. Haberin detayları...

    Allah’a hakaret eden CHP’liye soruşturma
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    Eski CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç hakkında, TCK'nın 216/3 maddesi gereğince 'halkın bir kesimin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

    İFADE VERECEK

    CHP İl Kadın Kolları Başkanlığı'ndaki görevinden 2017 yılında yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla istifa eden Fatoş Birinç'in, soruşturma kapsamında polis merkezine giderek ifade vereceği belirtildi.

    NE OLMUŞTU?

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Kur'an-ı Kerim eğitimine "orta çağ zihniyeti" demesi toplumda sert tepkiler yükselirken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Allah'a ve dini İslam'a hakaret eden CHP'li Birinç, "Bu Allah nasıl Allah ki Türkiye'nin içine etmeyi and etmiş, elçi olarak da AKP görevlendirilmiş" sözlerini sarf etmişti.

        CHP'li Birinç, tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarından partili kimliğini silerek "TC vatandaşı" yazdı.

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