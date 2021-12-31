MPİ 2022 yılbaşı 240 TL kazanan rakamlar! 2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 240 TL ikramiye kazanan numaralar!

Yurt genelinde milyonlarca vatandaş şansını denediği Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi 31 Aralık 2021 çekilişi saat 17:00 itibariyle başladı. Bayilerden tam, çeyrek, yarım bilet alan vatandaşlar, kazanan rakamlar hakkında araştırmalara başladı. Bu sene büyük ikramiyenin miktarı 120 Milyon TL olacak. Milli Piyangoda 240 TL'lik ikramiyenin biletine vurup vurmadığını merak edenler için MPİ 2022 yılbaşı 240 TL kazanan rakamlara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar!
MİLLİ PİYANGO BİLETİ HIZLI SORGULAMA! MİLLİ PİYANGO BİLETİ HIZLI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli piyango bileti sonuçlarını hızlı bir şekilde öğrenmek için Milli Piyangonun online sayfasından bilet numaranızı girerek öğrenebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO BİLETİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI
2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?
Milli Piyango büyük çekilişi öncesi vatandaşlar ikramiye tutarını merak ediyor. 31 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan canlı çekilişle şanslı numaraları belli olacak 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı tam 120 milyon Türk Lirası. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.