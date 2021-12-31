Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.01.2022 09:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.01.2022 09:58
    ABONE OL

    MPİ 2022 yılbaşı 240 TL kazanan rakamlar! 2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 240 TL ikramiye kazanan numaralar!

    Milli Piyango yılbaşı çekilişleri hakkında aramalar hız kazandı. Milli Piyangoda büyük ikramiye çekilişi öncesinde Milli Piyango bileti alanlar 240 TL'lik ikramiyenin biletine vurup vurmadığını merak ediyor. 'Milli Piyangoda 240 TL hangi rakamlara çıktı?' sorusunun yanıtı büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. İşte 2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 240 TL ikramiye kazanan numaralar! MPİ 2022 yılbaşı 240 TL kazanan rakamlar...

    takvim.com.tr
    MPİ 2022 yılbaşı 240 TL kazanan rakamlar!

    Yurt genelinde milyonlarca vatandaş şansını denediği Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi 31 Aralık 2021 çekilişi saat 17:00 itibariyle başladı. Bayilerden tam, çeyrek, yarım bilet alan vatandaşlar, kazanan rakamlar hakkında araştırmalara başladı. Bu sene büyük ikramiyenin miktarı 120 Milyon TL olacak. Milli Piyangoda 240 TL'lik ikramiyenin biletine vurup vurmadığını merak edenler için MPİ 2022 yılbaşı 240 TL kazanan rakamlara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar!

    MİLLİ PİYANGO BİLETİ HIZLI SORGULAMA! MİLLİ PİYANGO BİLETİ HIZLI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Milli piyango bileti sonuçlarını hızlı bir şekilde öğrenmek için Milli Piyangonun online sayfasından bilet numaranızı girerek öğrenebilirsiniz.

    MİLLİ PİYANGO BİLETİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Milli Piyango büyük çekilişi öncesi vatandaşlar ikramiye tutarını merak ediyor. 31 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan canlı çekilişle şanslı numaraları belli olacak 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı tam 120 milyon Türk Lirası. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

        2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi bileti alan vatandaşlar, çekiliş sonrası amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını telefondan hızlı ve kolay bir şekilde bilet sorgulama ekranı bağlantısından öğrenebilecek.

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın programı:

        17:00 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

        18:30 2. bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar

        20:30 3. bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

        23:00 4. bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ‘Ayağı öpülecek bir annesin’ dedi!
        Haberler Güncel MPİ 2022 yılbaşı 240 TL kazanan rakamlar! 2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 240 TL ikramiye kazanan numaralar!
            SON DAKİKA