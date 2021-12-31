Milli Piyango çekiliş amorti sonuçları! HIZLI AMORTİ SORGULA! Amorti çıkan biletin parası nereden alır?

Milli Piyango çekiliş sonuçları milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. 31 Aralık Cuma akşamı gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile kazanan numaralar tek tek açıklanıyor. Yılbaşı çekilişi için en çok araştırılan konular arasında amorti yer alıyor. Peki Amorti açıklandı mı, kime çıktı? 2022 Amorti sonuçları belli oldu mu? Amorti çıkan biletin parası nereden alır? İşte 2022 yılbaşı Milli piyango çekilişi kazanan rakamlar...

12 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

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