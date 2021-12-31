Milli Piyango çekiliş amorti sonuçları! HIZLI AMORTİ SORGULA! Amorti çıkan biletin parası nereden alır?

Milli Piyango çekiliş sonuçları milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. 31 Aralık Cuma akşamı gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile kazanan numaralar tek tek açıklanıyor. Yılbaşı çekilişi için en çok araştırılan konular arasında amorti yer alıyor. Peki Amorti açıklandı mı, kime çıktı? 2022 Amorti sonuçları belli oldu mu? Amorti çıkan biletin parası nereden alır? İşte 2022 yılbaşı Milli piyango çekilişi kazanan rakamlar...
12 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR
2683183
4552864
1 MİLYON 200 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
2235206
2364344
2879455
3055229
4077312
4907435
7141746
7333210
7728011
7728896
AMORTİ AÇIKLANDI MI?
Amorti sonuçları saat 23:00'da yapılacak çekiliş ile belli olacak. 23.00'te hem büyük ikramiye hem de amorti rakamları ortaya çıkacak.
AMORTİ NE DEMEK?
Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur.