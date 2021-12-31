Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Omicron açıklaması! Varyanta karşı ne yapılmalı? Madde madde duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde baskın hale gelen Omicron varyantına ilişkin bir basın açıklaması yayımladı.
Bakan Koca, "Son 10 günde vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklıdır. Bu durum yakın zamanda tüm illerimizde yaşanabilecektir. Son 10 günde İstanbul'da vaka sayıları yaklaşık 5 kat arttı." dedi.
Koca, 60 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunanların koruma altına alınması gereken gruplar olduğuna dikkat çekti ve varyanta karşı alınabilecek 5 maddelik tedbirleri açıkladı.
İSTANBUL'DA OMICRON ZİRVESİ
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da başhekimlerle bir araya geldi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "İstanbul'da durumu yerinde değerlendirmek üzere tüm başhekimlerimizle toplantı gerçekleştirdik. Alınacak tedbirleri, hastanelerimizin durumunu ve hazırlıkları yerinde ele aldık" dedi.