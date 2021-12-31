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    • 31.12.2021 19:10
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    • 31.12.2021 19:32
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Omicron açıklaması! Varyanta karşı ne yapılmalı? Madde madde duyurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. İstanbul'da vaka sayısının 5 kart arttığını belirten Bakan Koca, "Son 10 gündeki vakaların %52.3'ü İstanbul kaynaklı" ifadelerini kullandı. 60 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunanların koruma altına alınması gereken gruplar olduğunun altını çizen Sağlık Bakanı, Omicron varyantına karşı alınabilecek 5 maddelik tedbirleri de duyurdu.

    Bakan Koca’dan Omicron açıklaması

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde baskın hale gelen Omicron varyantına ilişkin bir basın açıklaması yayımladı.

    Bakan Koca, "Son 10 günde vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklıdır. Bu durum yakın zamanda tüm illerimizde yaşanabilecektir. Son 10 günde İstanbul'da vaka sayıları yaklaşık 5 kat arttı." dedi.




    Koca, 60 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunanların koruma altına alınması gereken gruplar olduğuna dikkat çekti ve varyanta karşı alınabilecek 5 maddelik tedbirleri açıkladı.



    İSTANBUL'DA OMICRON ZİRVESİ
    Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da başhekimlerle bir araya geldi.

    Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "İstanbul'da durumu yerinde değerlendirmek üzere tüm başhekimlerimizle toplantı gerçekleştirdik. Alınacak tedbirleri, hastanelerimizin durumunu ve hazırlıkları yerinde ele aldık" dedi.



        İşte Bakan Koca'nın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;

        *Ülkemizde baskın hale gelen Omicron varyantı son 10 gün nasıl etki etti? Omicrona karşı ne yapmalı?*

        Aziz Vatandaşlarım,

        Ülkemizde giderek yaygın hale gelen omicron varyantı hakkında sizleri bilgilendirmek isterim. Takip ettiğiniz üzere ülkemizde son 1 hafta içinde günlük vaka sayılarında önemli bir artış gerçekleşti. Bu artış beklenen bir gelişmedir. Omicron varyantı önceki varyantlara göre çok daha hızlı bulaşmakta ve hızla baskın hale gelmektedir. Bununla birlikte gerek önce tecrübe eden ülkelerde gerekse ülkemizdeki 10 günlük tecrübede vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara benzer oranlarda yansımamaktadır. Bu süreci yakından takip ettiğimizi bilmenizi isterim.



        KORUMA ALTINA ALINMASI GEREKEN EN KRİTİK GRUP 60 ÜSTÜ VE KRONİK HASTALAR
        Son bir haftada ülkemizde görülen günlük vaka sayıları iki kat artmış durumdadır. Son 10 günde vaka sayıları ülke genelinde iki katına çıkmış olmasına rağmen hastaneye yatışlarda %4,6 artış yaşanmıştır. Yoğun bakım ve entübasyonda artış yaşanmamıştır. Son 1 ayda vefat eden vatandaşlarımızdan 60 yaş üzeri olanlar tüm vefatların %87,21'idir. Bununla birlikte vakaların ise %16,81'i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdır. Koruma altına almamız gereken en kritik grup 60 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerdir.



        SON 10 GÜNDEKİ VAKALARIN %52.3'Ü İSTANBUL KAYNAKLI
        Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarındaki artış en çok İstanbul'da gerçekleşti. Daha önce ülke genelinde görülen vakaların %22,4'ü İstanbul'da idi. Son 10 günde ise vakaların %52,3'ü İstanbul kaynaklıdır. Bu durum yakın gelecekte tüm illerimizde yaşanabilecektir. Son 10 gün içinde İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık 5 katlık artış görülmesine rağmen hastaneye yatışlarda %6,2 artış görülmüştür. İstanbulda'da yoğun bakıma yatış ve entübasyonda artış görülmemiştir. Omicron salgının bu hali ile seyretmesi durumunda hastaneye yatışları henüz bulaşma oranı kadar belirgin artırmayacağı öngörülmektedir. Bu ön değerlendirmeler rehavete sebep olmamalıdır. Henüz omicron daha az hasta ediyor diyebilmek için erken bir dönemdeyiz. Ayrıca oransal olarak durum aleyhte görünmese de çok kişinin enfekte olması riskleri artırmaktadır.



            NE YAPMALI?
            Kıymetli Vatandaşlarım,

            Salgında birçok varyant ve mutasyon görülmesi beklenen bir durumdu. Bunları tecrübe ettik. Ancak farklı mutasyon ve varyantlar salgına karşı alınabilecek tedbirleri değiştirmiyor. Sevdiklerimizi korumak ve sağlıkla yarınlara ulaşmak için salgının yeni sürecinde;

            1. Kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda vakit geçirmemeli
            2. Her durumda maske kullanımından taviz vermemeli
            3. Aşı hatırlatma dozlarını ihmal etmemeli
            4. Sosyal mesafeye azami dikkat göstermeliyiz. Omicron varyantının bulaşma hızı dikkate alındığında sosyal mesafeyi 3 metreye kadar artırmalıyız.
            5. Hijyen kurallarına her zamankinden çok daha titiz uymalıyız.



            Unutmayın, virüs mutasyona uğrasa da tedbirler değişmiyor. Kişisel tedbirler bugün dünden daha önemli bir duruma geldi. Endişelenmemeli ancak çok daha tedbirli olmalıyız.

            Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.
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            Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Omicron açıklaması! Varyanta karşı ne yapılmalı? Madde madde duyurdu
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