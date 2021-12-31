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    • 31.12.2021 17:05
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    Milli Piyango sitesi çöktü mü? 31 Aralık 2021 MPİ millipiyangoonlince.com neden girilmiyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

    Milli Piyango sitesi çöktü mü? Sorusu arama motorlarında araştırılıyor. 2022 yılbaşı çekiliş sonuçlarına bakmak isteyen vatandaşlar mpi sitesi olan millipiyangoonline.com'da erişim problemi yaşadığını dile getiriyor. Peki, 31 Aralık 2021 MPİ millipiyangoonlince.com erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Milli Piyango sitesi çöktü mü? 31 Aralık 2021 MPİ millipiyangoonlince.com neden girilmiyor?

    Milli Piyango sitesi çöktü mü? Sorusu gündemde yoğunlukla araştırılmaya başlandı. 2022 yılbaşı çekiliş sonuçlarına bakmak isteyenler millipiyangoonline.com'da erişim sorunu yaşadığını ifade ediyor. Peki, Milli Piyango sitesi çöktü mü? 31 Aralık 2021 MPİ millipiyangoonlince.com neden girilmiyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

    Milli Piyango Sitesi çöktü mü? Neden girilmiyor?

    Milli Piyango sitesi yılbaşı çekilişi nedeniyle yoğunluktan çöktü. Milli Piyango resmi internet sitesi millipiyangoonline.com ara sıra erişim sağlanabiliyor.



    MİLLİ PİYANGO SİTESİ ERİŞİM NE ZAMAN DÜZELİR?

    MPİ ve millipiyangoonline sitelerinde girişte yazan "Beklenmedik bir hata oluştu" yazısı ve uyarısı kısa süre de kalkıyor.

        MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?

        Milli Piyango'yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

        Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

        Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

        Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.
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        Haberler Güncel Milli Piyango sitesi çöktü mü? 31 Aralık 2021 MPİ millipiyangoonlince.com neden girilmiyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?
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