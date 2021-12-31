Milli Piyango sitesi çöktü mü? Sorusu gündemde yoğunlukla araştırılmaya başlandı. 2022 yılbaşı çekiliş sonuçlarına bakmak isteyenler millipiyangoonline.com'da erişim sorunu yaşadığını ifade ediyor. Peki, Milli Piyango sitesi çöktü mü? 31 Aralık 2021 MPİ millipiyangoonlince.com neden girilmiyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?
Milli Piyango Sitesi çöktü mü? Neden girilmiyor?
Milli Piyango sitesi yılbaşı çekilişi nedeniyle yoğunluktan çöktü. Milli Piyango resmi internet sitesi millipiyangoonline.com ara sıra erişim sağlanabiliyor.
MİLLİ PİYANGO SİTESİ ERİŞİM NE ZAMAN DÜZELİR?
MPİ ve millipiyangoonline sitelerinde girişte yazan "Beklenmedik bir hata oluştu" yazısı ve uyarısı kısa süre de kalkıyor.