Ankara'da 250 milyon liralık vurgun! 1 yıllık takip sonucu enselendiler

15 MİLYON EURO SENET İMZALATMIŞ

Suç şebekesinin hedefinde işadamları ve geliri yüksek kişiler olduğu ortaya çıktı. Şebeke içerisinde bulunan avukatlar hem hukuki olarak süreci yönettikleri hemde senetlerde alacaklı olarak ismi bulunan kişileri temin ettiler. İş adamlarının yanında çalışanlar ile bağlantı kuran şebeke planlarını devreye soktu. Normal evrak imzaladığını sanan işadamları pencere yöntemi ile boş senetlere imzayı attı. Bu şekilde bir mağdura ait 5 milyon euro bedelli 3 ayrı senet olmak üzere 15 milyon euro icra takibi başlattı. Diğer bir mağdura ise 5 milyon 500 bin liralık icra takibinin başlatıldı. İcra takibinin başlaması ile birlikte mağdurların bütün mal varlıklarına tedbir konuldu. Uluslararası telefon hattından işadamlarını arayan şebeke senetleri ödemesi için aileleri ile tehtit ederken bazı mağdurların hukuki süreçten yorularak intihar eşiğine geldiği öğrenildi. İcra takibinin başlaması ile birlikte mağdurların mal varlıklarının dondurulması üzerine bir çoğunun ticari hayatının bitirdiği ortaya çıktı.