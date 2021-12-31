Ankara'da 250 milyon liralık vurgun! 1 yıllık takip sonucu enselendiler

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, işadamları ve varlıklı kişilere pencere yöntemi ile boş senetlere imza attırarak icra takibi başlatan suç şebekesini tespit etti. Mali polisin 1 yıl süren teknik ve fiziki takibi sonucu şebekenin milyonluk vurgunu nasıl gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı.
"MAFYA AVUKATIYIM"
Hukuk bürosun sahibi olan icra avukatı O.G. kendisine icra konusunda başvuran kişi ile borçludan alacakları miktarın yüzde 20'sine anlaştı. Avukatlık bürosu tarafından oluşturulan senetlerin mağdurlara başka bir evrak imzalatıldığı esnada imza kısmının pencere yöntemiyle kesilerek altına yerleştirilen senetleri imzalatıldı. İcra avukatı O.G. pencere yöntemi ile boş senet imzalattığı kişiye icra takibi başlattı.
Kendisine icra evrakı gelen mağdur, avukatın kapısını çalarak olup biteni öğrenmek istedi. Avukat O.G. mağduru tehtit ederken kendisinin mafya avukatı olduğunu parayı bir an önce ödemesi gerektiği söyledi.