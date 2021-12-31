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    • Güncel
    • 31.12.2021 16:53
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    • 31.12.2021 17:02
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    e-Devlet'te yeni özellik! TC Kimlik numarası artık engellenebilecek

    Vatandaşın yaşamını kolaylaştıran ve birçok hizmete tek tıkla ulaşabilmesini sağlayan e-Devlet'te bir yeni hizmet daha devreye alındı. Bundan böyle yeni hizmetle vatandaşların, kimlik numaralarına kısıt koyarak, iradeleri dışında şirket ortağı/yetkilisi olmasının önüne geçilebilecek.

    e-Devlet’te yeni özellik! TC Kimlik numarası...

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre vatandaşlar adlarına işlem yapılmaması için E-Devlet üzerinden Kimlik Numarası ile işlem yapılmasını kısıtlayabilecekler.

    "BİR ŞİRKETE ORTAK/YETKİLİ OLARAK EKLENMİŞİM' SÖZLERİ TARİHE KARIŞIYOR"
    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Çalıntı ya da sahte kimlik kullanılarak, bir şirkete ortak/yetkili olarak eklenmişim" sözleri tarihe karışıyor! Adınıza işlem yapılmaması için E-Devlet'ten kimlik numaranız ile işlem yapılmasını kısıtlayabilir, dilediğiniz zaman ise kaldırabilirsiniz" denildi.

    ARALIK AYINDA ÇOK SAYIDA YENİ HİZMET SUNULDU
    Kamu hizmetlerinin zaman kaybetmeden vatandaşa en kolay ve etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlayan E-Devlet uygulamasında son dönemde birçok yeni hizmet sunuldu.

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
        -Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti

        GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
        -Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Gerçek Kişi)
        -Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Tüzel Kişi)

        GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
        -Uluslararası Öğrenciler İçin Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama (Hostel Application Result for International Students)
        -Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama
        -Yurtta Barınan Öğrenci HES Kodu Güncelleme

            MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
            -Görev Yeri Belgesi Sorgulama
            -Görev Yeri Belgesi Doğrulama
            -Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım
            -Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu (Destek Eğitim Raporu) Sorgulama
            -Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu (Destek Eğitim Raporu) Doğrulama

            TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            -Abonelik Borcu Sorgulama

            SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            -Mania Planı Bilgilendirme Raporu Doğrulama

            TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
            -Fidan Sahiplenme (Geleceğe Nefes Ol)

            ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
            -Denizyolu Düzenli Seferler Hat İzin Belgesi Doğrulama
            -Denizyolu Düzenli Seferler Hat İzin Belgesi Sorgulama
            -Taşımacılık Yetki Belgesi İlk Başvuru / Yenileme (Tüzel Kişi)

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            Haberler Güncel e-Devlet'te yeni özellik! TC Kimlik numarası artık engellenebilecek
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