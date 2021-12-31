31 Aralık 1 Ocak hava durumu: 1 Ocak Cumartesi yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara İzmir...

Yılbaşında hava durumunu merak eden vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalara odaklandı. Hava durumunu öğrenmek isteyenler bu kapsamda arama motorları üzerinden yaptığı araştırmaları artırdı. Peki, 1 Ocak Cumartesi yarın hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara İzmir 31 Aralık 1 Ocak hava durumu
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) bölgenin doğusu ile Kırklareli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 8°C, 15°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
KOCAELİ 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 9°C, 18°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 7°C, 14°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ve Ankara çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.
ANKARA 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
KONYA 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu