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    • Güncel
    • 31.12.2021 20:18
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    • 31.12.2021 20:18
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    31 Aralık 1 Ocak hava durumu: 1 Ocak Cumartesi yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara İzmir...

    31 Aralık 2021 Cuma ve 1 Ocak 2022 Cumartesi günü havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaşadığı ilde havanın nasıl olacağını merak edenler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamalarına odaklandı. Peki, 1 Ocak Cumartesi yarın hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara İzmir 31 Aralık 1 Ocak hava durumuna dair bilgiler...

    31 Aralık 1 Ocak hava durumu: 1 Ocak Cumartesi yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara İzmir...

    Yılbaşında hava durumunu merak eden vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalara odaklandı. Hava durumunu öğrenmek isteyenler bu kapsamda arama motorları üzerinden yaptığı araştırmaları artırdı. Peki, 1 Ocak Cumartesi yarın hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara İzmir 31 Aralık 1 Ocak hava durumu

    YARIN HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) bölgenin doğusu ile Kırklareli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    ÇANAKKALE 8°C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    EDİRNE 2°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL 6°C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

    KOCAELİ 7°C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

    EGE
    Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    A.KARAHİSAR 3°C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DENİZLİ 9°C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    İZMİR 10°C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    MUĞLA 7°C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    ADANA 7°C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA 11°C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY 5°C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA 3°C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ve Ankara çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.

    ANKARA 1°C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

    ESKİŞEHİR 2°C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

    KONYA 0°C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    YOZGAT -2°C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        BOLU 0°C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

        DÜZCE 6°C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

        KASTAMONU 0°C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu

        ZONGULDAK 7°C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        AMASYA 1°C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

        ÇORUM -1°C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN 8°C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

        TRABZON 9°C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve zamanla doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

        ERZURUM -9°C, 0°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

        KARS -17°C, -4°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

        MALATYA -4°C, 4°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN -8°C, 1°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kar yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.

        DİYARBAKIR -3°C, 7°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP 2°C, 9°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

        SİİRT 0°C, 6°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

        ŞANLIURFA 5°C, 10°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
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        Haberler Güncel 31 Aralık 1 Ocak hava durumu: 1 Ocak Cumartesi yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara İzmir...
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