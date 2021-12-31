31 Aralık 1 Ocak hava durumu: 1 Ocak Cumartesi yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara İzmir...

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) bölgenin doğusu ile Kırklareli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 15°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu