Milli Piyango yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. 31 Aralık 2021 Cuma gecesi Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlendi. Milli Piyango bileti satın almak isteyen kişiler internet üzerinden veya bayilerden belirlenen saate kadar temin edebilecek. Milli Piyango çekilişi saat 17:00'da başlayacak. Çeyrek, yarım ve tam bilet satışlarının saat kaça kadar süreceği vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Milli Piyango biletleri saat kaça kadar alınabilecek? 2022 Milli Piyango Yılbaşı bileti en son ne zaman alınır? Bilet satışı ne zaman bitecek? İşte merak edilenler!