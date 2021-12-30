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    • 30.12.2021 22:53
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    • 30.12.2021 22:53
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    Başkan Erdoğan "yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı! İşte Başkan Erdoğan'ın tercihleri

    Başkan Erdoğan, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Erdoğan haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

    Başkan Erdoğan yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

    Başkan Erdoğan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

    Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Başkan Erdoğan, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" fotoğrafını oyladı.

    Başkan Erdoğan yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafını oyladı.
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan "yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı! İşte Başkan Erdoğan'ın tercihleri
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