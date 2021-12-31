31 Aralık yılbaşında eczaneler açık mı? 1-2-3 Ocak 2021 eczaneler açık mı kapalı mı olacak? Nöbetçi eczane listesi

31 Aralık yılbaşında eczaneler açık mı? 1-2-3 Ocak 2021 eczaneler açık mı kapalı mı olacak? Nöbetçi eczane listesine nereden ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sağlık hizmetlerini almak için en çok ziyaret edilen yerlerden olan eczaneler ve hastanelerin 31 Aralık yılbaşı günü, sonrasında açık olup olmadığı merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. İşte tüm bilgiler...
31 ARALIK YILBAŞI - 1, 2, 3 OCAK ECZANELER AÇIK MI?
31 Aralık ve 1 Ocak'ta eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Eczaneler, resmi tatiller dışında hafta içi saat 09:00 ve 19:00 saatleri aralığında hizmet veriyorlar. 1 Ocak yılbaşı tatili resmi tatil olduğu için nöbetçi eczaneler hizmet verecek. 2 Ocak Pazar gününe denk geldiği için sadece nöbetçi noterler çalışacak. 3 Ocak Pazartesi ise normal çalışma düzenine geri dönülecek.
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31 ARALIK 2021 HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
31 Aralık 2021 (yarın) hastaneler açık olacak. Okullar, hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar da çalışacak. 1 Ocak 2022 Cumartesi günü ise resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak.