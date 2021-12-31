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    • Güncel
    • 31.12.2021 10:24
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    • 31.12.2021 10:31
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    31 Aralık yılbaşında eczaneler açık mı? 1-2-3 Ocak 2021 eczaneler açık mı kapalı mı olacak? Nöbetçi eczane listesi

    Vatandaşlar sabah saatlerinde 31 Aralık yılbaşında eczaneler açık mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen yılbaşı günü geldi çattı ve tüm illerden kişiler ilaçlar satın aldıkları eczaneler hakkında bilgileri araştırıyor ve yılbaşı günü hizmet verip vermediğini oldukça merak ediyor. Peki 1-2-3 Ocak 2021 eczaneler açık mı kapalı mı olacak? En çok ziyaret edilen yerlerden biri olan hastanelerin de açık olup olmadığı haberimizde yer alıyor. Tatil günlerinde çalışan tüm illerin nöbetçi eczane listesini de haberimzide bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    31 Aralık yılbaşında eczaneler açık mı?

    31 Aralık yılbaşında eczaneler açık mı? 1-2-3 Ocak 2021 eczaneler açık mı kapalı mı olacak? Nöbetçi eczane listesine nereden ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sağlık hizmetlerini almak için en çok ziyaret edilen yerlerden olan eczaneler ve hastanelerin 31 Aralık yılbaşı günü, sonrasında açık olup olmadığı merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. İşte tüm bilgiler...

    31 ARALIK YILBAŞI - 1, 2, 3 OCAK ECZANELER AÇIK MI?

    31 Aralık ve 1 Ocak'ta eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Eczaneler, resmi tatiller dışında hafta içi saat 09:00 ve 19:00 saatleri aralığında hizmet veriyorlar. 1 Ocak yılbaşı tatili resmi tatil olduğu için nöbetçi eczaneler hizmet verecek. 2 Ocak Pazar gününe denk geldiği için sadece nöbetçi noterler çalışacak. 3 Ocak Pazartesi ise normal çalışma düzenine geri dönülecek.

    NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    31 ARALIK 2021 HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

    31 Aralık 2021 (yarın) hastaneler açık olacak. Okullar, hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar da çalışacak. 1 Ocak 2022 Cumartesi günü ise resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak.

        2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

        1 Ocak 2022 - Yılbaşı
        23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
        1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi
        2-3-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı
        19 Mayıs 2022 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
        9-10-11-12 Temmuz 2022 - Kurban Bayramı
        30 Ağustos 2022 - Zafer Bayramı
        29 Ekim 2022 - Cumhuriyet Bayramı
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        Haberler Güncel 31 Aralık yılbaşında eczaneler açık mı? 1-2-3 Ocak 2021 eczaneler açık mı kapalı mı olacak? Nöbetçi eczane listesi…
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