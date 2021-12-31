İngilizce en güzel yeni yıl mesajları 2022! En güzel, en farklı yılbaşı mesajları İngilizce - Türkçe yeni yıl dilekleri!

Discover new joys, embark on new journeys and give more meaning to your life in 2017. Happy New Year…

* Yeni sevinçler keşfet, yeni yolculuklara atıl ve 2017'de hayatına daha fazla anlam kat. Mutlu yıllar!

May this new year all your dreams turn into reality and all your efforts into great achievements.

* Yeni yılın tüm rüyalarını gerçeğe döndürmesi ve çabalarının büyük başarılara dönüşmesi dileklerimle.

May you dream and achieve bigger feats,

with every passing year.

All the best for the new year.

* Hayal et ve daha büyük başarılara imza at,

Her geçen yılda.

Her geçen yıl daha büyük başarılara…

* Leave behind you the old chapters that were filled with pages of worries and begin the New Year with happiness, cheer and smiles.

Seni endişelendiren tüm sayfaları ve tüm kısımları geride bıraktığın ve mutluluk ve gülümsemeler ile başlayacağın yeni bir yıl dilerim.

A for Awesome, B for Brilliant and C for Charming. Happy new Year to My ABC!

* A mükemmellik, B harika, C ise cezbedicilik için. ABC'me hoşgeldin yeni yıl!