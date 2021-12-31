İngilizce en güzel yeni yıl mesajları 2022! En güzel, en farklı yılbaşı mesajları İngilizce - Türkçe yeni yıl dilekleri!

2021 senesine elveda diyeceğimiz ve 2022 senesine giriş yapacağımız 31 Aralık yılbaşı akşamında İngilizce en güzel yeni yıl mesajları sözleri araştırılmaya başlandı. Twitter, Instagram, WhatsApp, Facebook ya da SMS yolu ile paylaşabileceğiniz İngilizce yeni yıl mesajlarına haberimizden ulaşabilir ve sevdiklerinizin bu yeni senesini kutlayabilirsiniz.
İNGİLİZCE YENİ YIL MESAJLARI! 2022!
May this New Year bring fun and joy in your life.
*Yeni yıl hayatına eğlence ve sevinç getirsin.
Hope the New Year brings you greater opportunities and abundant success. Happy New Year!
*Umarım yeni yıl sana müthiş fırsatlar ve bol başarı getirir. Mutlu Yıllar!
May this New Year be the best that you have ever had. Happy New Year!
*Bu yıl hayatındaki en iyi yıl olsun. Mutlu Yıllar!
It's new year. May your dreams become true.
*Bu yeni bir yıl. Tüm hayallerin gerçekleşsin.
May the journey of new year be filled with new opportunities
*Yeni yıldaki yolculuğun yeni fırsatlarla dolu olsun.
May New year bring prosperity, love, happiness and delight in your life.
*Yeni yıl hayatına bolluk, sevgi, mutluluk ve sevinç getirsin.
May all your wishes get fulfilled in 2022. Happy New Year!
*2022'de tüm dileklerin gerçekleşsin. Mutlu Yıllar!