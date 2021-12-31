Emrivaki ile MEB'in kapısına dayanan Kemal Kılıçdaroğlu'na kapılar kapatıldı





Kapının kilitlenmesi ve görüşme talebinin geri çevrilmesi üzerine bakanlık binası önünde, "Bir haksızlık, bir hukuksuzluk varsa, bir kişinin hakkı gasp ediliyorsa buna karşı çıkmak benim en doğal ve en iyi insani görevimdir. Nerede kul hakkı yeniyorsa, nerede torpil oluyorsa, nerede adam kayırmacılık oluyorsa, buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur. Herkesin böyle bilmesini isterim" dedi.