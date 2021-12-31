Emrivaki ile MEB'in kapısına dayanan Kemal Kılıçdaroğlu'na kapılar kapatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, KPSS üzerinden yeni bir algı kampanyasına girişen, buna Danıştay'ı da alet etmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Bakan Mahmut Özer, "Emrivaki yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" dedi. Kılıçdaroğlu da Bakan Özer'i muhatap almadığını, hedefinin "haksızlık yapan kişilerle hesaplaşmak" olduğunu kaydetti. Dün saat 13.00'te MEB kapısına gitti.
Kapının kilitlenmesi ve görüşme talebinin geri çevrilmesi üzerine bakanlık binası önünde, "Bir haksızlık, bir hukuksuzluk varsa, bir kişinin hakkı gasp ediliyorsa buna karşı çıkmak benim en doğal ve en iyi insani görevimdir. Nerede kul hakkı yeniyorsa, nerede torpil oluyorsa, nerede adam kayırmacılık oluyorsa, buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur. Herkesin böyle bilmesini isterim" dedi.