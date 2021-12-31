Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı çekilişi kazandıran numaralar! Milli Piyango 2022 Yılbaşı son 1-2-3-4-5 rakama göre ne kadar ikramiye veriyor?

Yeni yıla sadece sayılı saatler kaldı. 2021 yılını omzunda koca bir talih kuşu ile geride bırakmak isteyenler soluğu Milli Piyango bileti kuyruklarında aldıç 2022'yi sağlıklı, huzurlu geçirmenin yanında bol kazançlı, bol paralı bir başlangıç yapmak isteyenler için Milli Piyango çekiliş sonuçlarına haberimizde yer verdik. 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini buluyor. Çekilişte büyük ikramiye ile birlikte son 5 rakamını tutturan talihliler de kazanacak. Bu bağlamda arama motorlarında, Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango 2022 Yılbaşı son 1-2-3 rakama göre ne kadar ikramiye veriyor? İşte sayıya göre ikramiye tutarları!