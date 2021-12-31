Avustralya'dan Gaziantep'e geldi 15 kişiden dayak yedi! Beyin kanaması geçiren genç: İlla ki ölmem mi gerekiyor?





"HALA TEDİRGİNİM BU ADAMLAR HALA DIŞARDA"

Türkiye'ye eğitim hayatını tamamlamak için Avustralya'dan geldiğini paylaşan Albayrak, sınıf arkadaşının üniversitenin ilk gününden beridir kendisiyle uğraştığını söyledi. Kendisini başta sözlü olarak taciz ettiğini aktaran Albayrak, "Daha sonrasında aracımın önünü kesip taciz ettiler. Ben bunlar hakkında şikayetçi oldum. Arkadaşlarımla sınavdan sonra bir şeyler yemek için kafeye oturduk. Bir kişi gelip konuşmak için beni dışarıya çağırdı. Dışarıya çıkarken karşıdan sopalı bıçaklı kişiler geldiğini gördüm. Geriye döndüğümde de arkamda da bir o kadar kişi vardı. Bir kişi bana 'Korkma korkma sana Kaan'ın selamını getirdik' dedi. Ondan sonra vurmaya başladılar. Ben dengemi kaybedip yere düştüm. Sopalarla üzerime çöktüler. Araya girmek isteyenlere de bıçak çektiler. Beyin kanaması geçirmişim. Karaciğerimde kesikler oluşmuş. Şuurumu ve bilincimi kaybettim zaten. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Çok şükür tekrarlamadı. Bir gece yoğun bakımda kaldım. Hayati tehlikeyi yeni atlattım. Ben hala tedirginim çünkü bu adamlar hala dışardalar" ifadelerini kullandı.