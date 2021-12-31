Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.12.2021 20:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.12.2021 20:25
    ABONE OL

    1 Ocak benzin, motorin, LPG'ye zam mı geldi? Benzine zam mı geldi son dakika? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 2022!

    Son dakika haberine göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine, motorine, LPG'ye zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olacak. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar oldu 2022? 1 Ocak benzin, motorin, LPG'ye zam mı geldi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    1 Ocak benzin, motorin, LPG’ye zam mı geldi? Benzine zam mı geldi son dakika? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 2022!

    Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Benzine zam mı geldi? 1 Ocak 2022 EPGİS benzin fiyatları ne kadar oldu? sorularının yanıtları araştırılır oldu. Türkiye'deki araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir haber geldi ve Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yeni benzin, motorin, LPG fiyatı duyuruldu. Peki İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL? İşte güncel bilgiler...

    EPGİS SON DAKİKA 1 OCAK 2022 AKARYAKIT FİYATLARI!

    Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
    Motorinde 1,29
    Benzinde 0,61


    LPG'de 0,78 TL/LT
    Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Koronavirüste son durum
        Haberler Güncel 1 Ocak benzin, motorin, LPG'ye zam mı geldi? Benzine zam mı geldi son dakika? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 2022!
            SON DAKİKA