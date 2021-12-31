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    • Güncel
    • 01.01.2022 09:52
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    • 01.01.2022 09:52
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    2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi yarım bilet kazanan numaralar rakamlar! 2022 Milli Piyango YARIM BİLET sonuç sorgulama!

    2022 yılbaşı Milli Piyango yarım bilet kazanan numaralar bilet alan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Milli Piyango çekilişleriyle kazanan numaralar özellikle arama motorları üzerinden çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Milli Piyango'da ikramiye kazanmak için bilet alan milyonlar yarım bilet kazanan rakamları merakla araştırıyor. 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi yarım bilet kazanan numaralar rakamlar!

    2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi yarım bilet kazanan numaralar rakamlar!

    Milli Piyango yarım bilet sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Milli Piyango yılbaşı 2022 çekilişinde 120 milyon TL'lik ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlar tam, yarım, çeyrek bilet alarak şansını yükseltmek istiyor. Yarım bilet satın alanlar biletlerine ikramiye isabet etmesi halinde çıkan ikramiyenin yarısını kazanmış olacaklar. Hızlı bilet sorgulama ekranına bilet numarası yazılarak bilete isabet eden ikramiye görüntülenecek. İşte Milli Piyango yarım bilet sorgulama ve ikramiyeler ile ilgili ayrıntılar...

    MİLLİ PİYANGO HANGİ BİLETE NE KADAR İKRAMİYE VERİLİYOR?

    Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

    2022 MİLLİ PİYANGO YARIM BİLET SONUÇ SORGULAMA!

    BİLET SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık saat 17.00'de başlayacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları açıklandığı zaman Milli Piyango'nun sitesi ve Milliyet bilet sorgulama sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

    2022'DE MİLLİ PİYANGO İDARESİNİN DAĞITACAĞI İKRAMİYELER

    1 adet 120 milyon Türk lirası,
    2 adet, 12 milyon Türk lirası,
    10 adet, 1 milyon 200 bin Türk lirası,
    40 adet, 120 bin Türk lirası,
    100 adet, 12 bin Türk lirası,
    200 adet, 6 bin Türk lirası,
    Bin adet, 2 bin Türk lirası,
    On bin adet, bin Türk lirası,
    40 bin adet, 500 Türk lirası,
    200 bin adet 300 Türk lirası,
    700 bin adet 240 Türk lirası,
    2 milyon adet 120 Türk lirası,
    63 adet teselli ikramiyesi 120 bin Türk lirası,

    Toplamda, 2 milyon 951 bin 416 adet bilete toplamda 670 milyon 760 bin Türk lirası ikramiye verilecek.

    MPİ ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    Gündüz başlayacak çekiliş, gece yarısına kadar devam edecek. 120 milyon TL çekilişi ise 31 Aralık Cuma akşam saat 23:00'te yapılacak.

    MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

    Tam bilet fiyatı 120 Türk lirası

    Yarım bilet fiyatı 60 Türk lirası

    Çeyrek bilet fiyatı 30 Türk lirası

    SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

    Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

    Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz ya da kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

    Biletin sol alt bölümde yer alan güvenlik numarası 2 parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

    Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

    Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

    18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

        İŞTE 2022 MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTESİ (NUMARALAR GELDİKÇE LİSTE GÜNCELLENECEKTİR)

        12 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

        2683183
        4552864

        1 MİLYON 200 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

        2235206
        2364344
        2879455
        3055229
        4077312
        4907435
        714146
        7333210
        7728011
        7728896

        12 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

        0130730 0150079 0275673 0535950 0796122 0801304 0919683 0920638 0962233 1070364 1146916 1205932 1266902 1369290 1442349 1509767 1527433 1602522 1715065 1778006 1824872 2007510 2116581 2129968 2269147 2344418 2513158 2533222 2690698 2924162 2942899 2973569 3074841 3120652 3138879 3219679 3560465 3713336 3793670 3841345 3925144 3935588 4150211 4233493 4262075 4277512 4354654 4483938 4513057 4523173 4589440 4592793 4864163 5009678 5100771 5104062 5115936 5125572 5129588 5150254 5562047 5694068 5720773 5936904 6127878 6387120 6506012 6527233 6571939 6578046 6612287 6754578 6878000 6915060 7102736 7335513 7339450 7414445 7630951 7769870 7808225 7905174 8049223 8151703 8160774 8220400 8229353 8614969 8645236 8822801 8830719 8975363 8986239 9092225 9163265 9164979 9425722 9755333 9800399 9980685

        120 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

        0078371 0170681 0214962 0420658 0613417 1306329 1663520 2237734 2619326 2776695 3171980 3748152 4570472 5467007 5578083 5645036 5682593 6205750 6314708 6435891 7024637 7338558 7393447 7750704 7809946 8196159 8201115 8222456 8258639 8345770 8385805 8399163 8831844 9172700 9246584 9490342 9624420 9919572 9962942
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        Büyük ikramiye o ile isabet etti
        Haberler Güncel 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi yarım bilet kazanan numaralar rakamlar! 2022 Milli Piyango YARIM BİLET sonuç sorgulama!
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