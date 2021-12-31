MPİ amorti sonuçları! Milli Piyango 2022 amorti sorgulama: Yılbaşı bilet amorti numarası nedir?

2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı. Yeni yıla milyonluk ikramiyenin sahibi olarak girmek isteyen milyonlarca vatandaş yetkili bayilerden Milli Piyango bileti satın aldı. Bu kapsamda özellikle 120 milyonluk ikramiyenin sahibi ve amorti numaraları araştırılıyor. Akşam saatleriyle birlikte konu hakkında araştırmalar artışa geçti. Peki, Milli Piyango 2022 amorti sorgulama nasıl yapılır? Yılbaşı bilet amorti numarası nedir? İşte 2022 MPİ amorti sonuçları!
MİLLİ PİYANGO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?
17.00: 12.00 TL - 12.000.000 TL kazanan numaralar
18.30: 6.000 TL kazanan numaralar
20.30: 240 TL - 2.000 TL kazanan numaralar
23.00: 120.000.000 TL ve amorti kazanan numaralar açıklanacak.