Son dakika: Başkan Erdoğan, Bakan Akar ile görüştü! Ege ve Akdeniz'deki askeri personel için yeni yıl mesajı

İNCELEME VE DENETLEME FAALİYETLERİ

Ege'de, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da gerçekleşen uçuş kapsamında Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetlerine ilişkin inceleme ve denetlemelerde bulundu.