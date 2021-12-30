Yerli aşılama bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bilim Kurulu üyeleri ile beraber TURKOVAC aşısı yaptırdı. Yerli aşının bugünden itibaren şehir hastanelerinde yaptırılabileceğini belirten Koca, "Özellikle bugün önemli bir gün. Acil kullanım onayını sayın Cumhurbaşkanımızla müjdesini vermiştik. TURKOVAC son 50 yıldan sonra müjdeden başlayıp üretim safhasına gelen ilk yerli aşımız oluyor" dedi.

UMUTSUZ VAKA

Covid-19'un yeni varyantı Omicron, dünyaya yayıldı. Vaka sayıları tırmandı! Türkiye'de hasta sayısı 32 binlere ulaştı! İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek korkutan açıklamayı yaptı. Vaka sayılarının önümüzdeki günlerde patlayacağını açıkladı. "İstanbul'da vaka sayısı çok yüksek. Yüksek sayılara alışın.