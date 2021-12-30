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    • Güncel
    • 30.12.2021 11:10
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    • 30.12.2021 11:10
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    Terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticisi Mehmet Fatih Alıcı Suriye'ye kaçmaya çalışırken Gaziantep'te yakalandı

    Son daika haberi! Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve terör örgütü DEAŞ'ın "Türkiye askeri kanat sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli, Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandı.

    AA
    Terör örgütü sözde yöneticisi yakalandı!

    Terör örgütü DEAŞ'ın 2016 yılı sonrasında "Türkiye askeri kanat sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiği, özellikle Suriye'de birçok örgüt mensubuna ideolojik ve askeri eğitimler veren ve canlı bomba eylemlerinde kullanılan bel kuşağı, infilaklı fitil, basma butonlu anahtar sistemi, elektrikli kapsül ve muhtelif patlayıcı maddeler gibi malzemelerin teminini sağladığı değerlendirilen ve hakkında Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen Mehmet Fatih Alıcı'nın Suriye'ye kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

    Yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında zanlı, Suriye'ye kaçma hazırlığındayken Gaziantep'teki bir evde yakalandı.

    Zanlı, sağlık kontrolünün ardından tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevine teslim edildi.

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    Haberler Güncel Terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticisi Mehmet Fatih Alıcı Suriye'ye kaçmaya çalışırken Gaziantep'te yakalandı
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