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    • Güncel
    • 31.12.2021 06:44
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    • 31.12.2021 06:44
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    31 Aralık yılbaşı günü hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler hizmet verecek mi? Bugün hastaneler açık mı kapalı mı olacak?

    Ülke genelinde tüm vatandaşlar bugün hastaneler açık mı kapalı mı olacak? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sağlık işlemleri için sıklıkla hastanelere ve sağlık ocaklarına giden kişiler yılbaşında açık olup olmadıkları bilgisine ulaşmak istiyor. Peki 31 Aralık resmi tatil mi, resmi kurum ve kuruluşlar çalışmayacak mı? En çok ziyaret edilen kurumlardan olan hastaneler ve sağlık ocaklarına gidecek olanlar Pazartesi gününü mü bekleyecek? 31 Aralık yılbaşı günü hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler hizmet verecek mi? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    31 Aralık yılbaşı günü hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler hizmet verecek mi?

    Bugün hastaneler açık mı kapalı mı olacak? 31 Aralık yılbaşı günü hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler hizmet verecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Vatandaşlar kendi illerinde yılbaşı günü hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler gibi sağlık kuruluşlarının hizmet verip vermediğini merak ediyor ve bu konuda araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

    31 ARALIK HASTANELER, SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

    31 Aralık yılbaşı günü hastaneler açık olacak. Hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler normal çalışma düzenine devam edecek. 1 Ocak 2022 Cumartesi günü ise resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak.

    31 ARALIK TAM GÜN MÜ TATİL YARIM GÜN MÜ?

    31 Aralık resmi tatillerimiz arasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla 31 Aralık Cuma günü yarım gün ya da tam gün tatil değildir.

    YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

    1 Ocak resmi tatildir. Ancak geçtiğimiz yıl yılbaşında koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Vatandaşlar yeni yıla evlerinde kutlayarak girmişti. Bu yıl ise sokağa çıkma yasağı uygulaması olması beklenmiyor. Konuya dair yeni bir gelişme olduğu taktirde haberimiz güncellenecektir.

        YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

        Yılbaşı tatili diye de bilinen resmi tatil 1 Ocak'ta yapılıyor. Okullar ve resmi kurumlar ile pek çok özel kurum her yıl 1 Ocak tarihinde çalışmalarına bir günlük ara veriyor. Ancak bu yıl 1 Ocak tarihi cumartesi gününe denk geliyor bu nedenle de ekstra bir yılbaşı tatili bulunmuyor.

        2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ

        1 Ocak 2022 - Yılbaşı
        23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
        1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi
        2-3-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı

        19 Mayıs 2022 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
        9-10-11-12 Temmuz 2022 - Kurban Bayramı
        30 Ağustos 2022 - Zafer Bayramı
        29 Ekim 2022 - Cumhuriyet Bayramı
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        Haberler Güncel 31 Aralık yılbaşı günü hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler hizmet verecek mi? Bugün hastaneler açık mı kapalı mı olacak?
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