Son dakika: Putin’den Başkan Erdoğan’a yeni yıl tebriği

Uzayın barışçıl yolla keşfi ve aşı üretiminde iyi işbirliği olasılıklarının bulunduğunu vurgulayan Putin, karşılıklı çabalarla dost Rusya ve Türkiye halklarının faydası için ikili işbirliğini ve uluslararası ilişkilerdeki yakın partnerliklerini daha da geliştireceklerine inandığını belirtti. Rus lider bunun bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinin yararına olacağını ekledi.