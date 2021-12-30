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    • 30.12.2021 13:00
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    Son dakika: Putin’den Başkan Erdoğan’a yeni yıl tebriği

    Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yılını kutladı. Telefonla yapılan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi. Putin'in Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında, koronavirüs pandemisi sürecindeki zorluklara rağmen, başta ekonomik iş birliği olmak üzere enerji ve askeri-teknik alanlarında, Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi ele alındı.

    Putin’den Başkan Erdoğan’a yeni yıl tebriği

    Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yılını kutladı.

    İKİLİ İLİŞKİLER

    Yapılan açıklamaya göre, Putin'in Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında, koronavirüs pandemisi sürecindeki zorluklara rağmen, başta ekonomik iş birliği olmak üzere enerji ve askeri-teknik alanlarında, Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde olumlu adımlar atıldığı ifade edildi.

    YENİ YIL KUTLAMASI

    Putin, yeni yıl tebriği görüşmelerinde dünya liderlerinin yanı sıra Dünya Bankası, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve BM dahil olmak üzere uluslararası kuruluşların yöneticilerinin de yeni yılını kutladı.

        Uzayın barışçıl yolla keşfi ve aşı üretiminde iyi işbirliği olasılıklarının bulunduğunu vurgulayan Putin, karşılıklı çabalarla dost Rusya ve Türkiye halklarının faydası için ikili işbirliğini ve uluslararası ilişkilerdeki yakın partnerliklerini daha da geliştireceklerine inandığını belirtti. Rus lider bunun bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinin yararına olacağını ekledi.
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