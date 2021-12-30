31 Aralık yılbaşı kamu kurumları tatil mi çalışıyor mu? 1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak 2022 hangi güne denk geliyor?

Vatandaşlar yeni yıl yaklaşırken 1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak 2022 hangi güne denk geliyor? Sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Tatil planları kuranlar hem 31 Aralık hem de 1 Ocak günleri için araştırmalarını hızlandırdı ve tatil yapıp yapmayacaklarını merak ediyor. Resmi dairelerde işlemleri olanlar ise Pazartesi gününü bekleyip beklemeyeceklerini sorgulamaya başladı. Peki yılbaşı kamu kurumları tatil mi olacak yoksa hizmet verecekler mi? İşte tüm bilgiler…
31 ARALIK TAM GÜN MÜ TATİL YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık resmi tatillerimiz arasında bulunmamaktadır. 31 Aralık Cuma günü kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde hizmet verecektir. 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak resmi tatil olduğu için kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
Yılbaşı tatili diye de bilinen resmi tatil 1 Ocak'ta yapılıyor. Okullar ve resmi kurumlar ile pek çok özel kurum her yıl 1 Ocak tarihinde çalışmalarına bir günlük ara veriyor. Ancak bu yıl 1 Ocak tarihi cumartesi gününe denk geliyor bu nedenle de ekstra bir yılbaşı tatili bulunmuyor.
2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2022 - Yılbaşı
23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi
2-3-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı