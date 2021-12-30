15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında şok detaylar! Darbeye karşı çıkan mahrem imamlara tasfiye!

"DARBEYİ GERÇEKTEN ADİL ÖKSÜZ MÜ YAPTIRDI?"

Gerekçede, Bülent Bişer'in, darbe girişiminden birkaç ay sonra "Abi darbeyi gerçekten Adil Öksüz mü yaptırdı?" şeklinde yazılan bir mesaja, "Öyle olmasa Akıncı Üssü'nde ne işi olacak abicim" diye yanıt verdiği beyan edildi. Gerekçeli kararda, Bişer'in, darbe girişimi sonrası gaybubet evlerinden kalan mahrem imamlarla 2048 adlı program üzerinden konuşmaya devam ettiği, bu yazışmaların birinde, darbe sonrası Pensilvanya'ya kaçan bazı mahrem imamları gördüğünde örgüt elebaşına, "Hocam bu çok yanlış, bu insanlar suçlu insanlar" dediğinde, Gülen'in, "Arkadaşlar niye böyle yapıyorlar ben de anlamıyorum. Benim başka gidecek yerim yok, bunu arkadaşlar bilmiyorlar mı?" diye cevap verdiğini yazdığı ifade edildi.