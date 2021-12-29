Hafta içi Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Yasak ne zaman başlıyor? 31 Aralık'ta ve 1, 2 Ocak'ta...

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bu yıl her ne kadar normalleşmeye geçilse de yeni ortaya çıkan Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de, özellikle kalabalık şehirlerde yayılmaya başladı. Hal böyle olunca Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Yasak ne zaman başlıyor? soruları gündeme geldi. 30, 31 Aralık'ta ve 1,2 Ocak'ta...
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Omicrton varyantı ülkemizde sayısını arttırmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların %10'undan fazlası Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir" ifadelerini kullandı.
OMİCRON TÜRKİYE'DE HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?
Bakan Koca Türkiye'de omicron varyantının görülüp görülmediğine ilişkin soru üzerine, 6 kişide omicron varyantına rastlandığını belirtti, "Türkiyede 6 kişide Omicron varyantı görüldü. Bunlardan 1'i İstanbul, 5'i İzmir'de. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir"