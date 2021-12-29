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    • 30.12.2021 08:23
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    Hafta içi Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Yasak ne zaman başlıyor? 31 Aralık'ta ve 1, 2 Ocak'ta...

    Önce Afrika'da görülen ve Avrupa'da hızla yayılan Omicron varyantı çok az bir sürede yeni vakaların %10'unu oluşturmaya başladı. Uzmanlar tarafından çok tehlikeli olduğu söyleen bu varyanta ülkemizde de rastlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor.'' açıklamasında bulundu. Vatandaşlar da yılbaşında Omicron varyantına tedbir amacıyla bir kısıtlama olup olmayacağını merak ediyor. Peki Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Yasak ne zaman başlıyor? 30, 31 Aralık'ta ve 1,2 Ocak'ta yasak var mı?

    takvim.com.tr
    Sokağa çıkma yasağı ne zaman?

    Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bu yıl her ne kadar normalleşmeye geçilse de yeni ortaya çıkan Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de, özellikle kalabalık şehirlerde yayılmaya başladı. Hal böyle olunca Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Yasak ne zaman başlıyor? soruları gündeme geldi. 30, 31 Aralık'ta ve 1,2 Ocak'ta...

    SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMA

    Omicrton varyantı ülkemizde sayısını arttırmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların %10'undan fazlası Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir" ifadelerini kullandı.

    OMİCRON TÜRKİYE'DE HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?

    Bakan Koca Türkiye'de omicron varyantının görülüp görülmediğine ilişkin soru üzerine, 6 kişide omicron varyantına rastlandığını belirtti, "Türkiyede 6 kişide Omicron varyantı görüldü. Bunlardan 1'i İstanbul, 5'i İzmir'de. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir"

        OMİCRON İLE DİĞER VARYANTLAR ARASINDAKİ FARK NE?

        Omicron varyantı, daha önce hiç görülmeyen farklı mutasyonların yanı sıra daha önce görülen mutasyonları da içeriyor.Bu mutasyonların çoğu, virüsün dikensi protein kısmında oluşmuş. Aşıların çoğu bu kısmı hedef alıyor. Bu nedenle yeni varyantta etkili olup olmayacakları sorusu endişe yaratıyor.Standart testlerde bu varyantta "S geni eksikliği" gözleniyor. Delta varyantında çoğu zaman bu eksiklik söz konusu değil. Yani S geni eksikliği Omicron varyantına dair bir ipucu olabilir.Ama tüm S geni eksiklikleri Omicron olmayacağından kesin sonuç almak için tam gen dizilimi gerekiyor.

        YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

        29, 30, 31 Aralık'ta ve 1 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı olmayacak. Konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak yeni varyant nedeniyle vatandaşlar kısıtlama gelip gelmeyeceğini sık sık araştırıyor. Son dakika bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir. Yeni gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalın.
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