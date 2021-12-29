Hafta içi Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Yasak ne zaman başlıyor? 31 Aralık'ta ve 1, 2 Ocak'ta...

OMİCRON İLE DİĞER VARYANTLAR ARASINDAKİ FARK NE?

Omicron varyantı, daha önce hiç görülmeyen farklı mutasyonların yanı sıra daha önce görülen mutasyonları da içeriyor.Bu mutasyonların çoğu, virüsün dikensi protein kısmında oluşmuş. Aşıların çoğu bu kısmı hedef alıyor. Bu nedenle yeni varyantta etkili olup olmayacakları sorusu endişe yaratıyor.Standart testlerde bu varyantta "S geni eksikliği" gözleniyor. Delta varyantında çoğu zaman bu eksiklik söz konusu değil. Yani S geni eksikliği Omicron varyantına dair bir ipucu olabilir.Ama tüm S geni eksiklikleri Omicron olmayacağından kesin sonuç almak için tam gen dizilimi gerekiyor.