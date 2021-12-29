Antalya Alanya'da deprem mi oldu son dakika? AFAD ve Kandilli'den açıklama! Muğla, Mersin, Aydın, İzmir...

Akdeniz açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AKDENİZ'DE 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDEN DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.07'de merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği, merkez üssünün ise Muğla'nın Datça ilçesine 383,84 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 29, 2021
Büyüklük : 5.5 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 29.12.2021, 08:07:57 TSİ
Enlem : 34.1240 N
Boylam : 24.6180 E
Derinlik : 15.00 km
Detay : https://t.co/PDaUr5FZLo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi de son dakika açıklamasında depremin Akdeniz Girit adası açıklarında yaşandığını duyururken depremin büyüklüğünü 5.5, derinliğini ise 84.5 km olarak kaydetti.
#DEPREM
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/1zpwUyXlHE
29.12.2021, 08:08:08 TSİ
Büyüklük: 5.5
Derinlik: 84.5 km#Kandilli— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 29, 2021