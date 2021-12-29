Antalya Alanya'da deprem mi oldu son dakika? AFAD ve Kandilli'den açıklama! Muğla, Mersin, Aydın, İzmir...

Akdeniz açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ'DE 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDEN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.07'de merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği, merkez üssünün ise Muğla'nın Datça ilçesine 383,84 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

KANDİLLİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi de son dakika açıklamasında depremin Akdeniz Girit adası açıklarında yaşandığını duyururken depremin büyüklüğünü 5.5, derinliğini ise 84.5 km olarak kaydetti.