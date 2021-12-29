CHP'li İBB'nin beceriksizliği Büyükada sakinlerini çıldırttı! Bakanlık yetki verse de yapamıyorlar

Kazılan mezar yerleri Orman İşletme Ekipleri tarafından kapatıldı. Ada sakinlerine, vefat eden yakınlarının defin yeri için Burgazada ya da anakara işaret edildi. Büyükada'da yakınlarını defnedemeyen vatandaşlar isyan ederken, Burgazadalılar da kendi mezarlıklarında yer kalmayacağı endişesiyle duruma tepki gösterdi.