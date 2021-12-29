Tadı damaklarda kalacak fırında hindi nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi tarifi! Yılbaşı hindisi malzemeler, püf noktalar...

Hindinin içerisine tüm soğan konur, isterseniz patates ve havuç parçaları da konur.

Ayrı bir kapta ılık su, tavuk bulyon ve kuru maydanoz karıştırılır hindinin üzerine dökülür, tuz ve karabiber serpilir. Son olarak üzerine zeytinyağı gezdirilir.

Folyo ile kapatılır ve yaklaşık 3-3.5 saat fırında pişirilir, sonra folya alınır, üzeri açık olarak 45-60 dakika daha pişer, üzeri iyice kızarana kadar.

Fırın termometreyle hindinin göğüs eti kontrol edilir, etin iç sıcaklığı en az 80 derece olduysa hindi pişmiştir.

Fırından çıkan hindi, dilimlenmeden önce 10 dakika bekletir.

Hemen dilimlenirse içinin suyunu sızar ve et yerken kuru olur.