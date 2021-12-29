Tadı damaklarda kalacak fırında hindi nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi tarifi! Yılbaşı hindisi malzemeler, püf noktalar...

Yeni yıl için sayılı günler kala heyecan dorukta ve yılbaşı hindisi tarifi araştırmaları hız kazandı. Yılbaşı sofralarının ana yemeği olan hindi dolma farklı şekillerde yapılabiliyor. En merak edilenler arasında ise fırında pişirilen yemek oluyor ve yılbaşı hindisi yapımında kullanılan malzemelerin neler olduğu, yapımındaki püf noktalar gibi detaylar araştırılıyor. Tadı damaklarda kalacak fırında hindi nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilir, siz de bu tarifi deneyerek sofranızda sevdiklerinize sunabilirsiniz.
FIRINDA YILBAŞI HİNDİSİ TARİFİ
Malzemeler:
1 bütün hindi (6kg)
1/2 (yarım) çay bardağı zeytinyağı
4 yemek kaşığı tereyağı
4 su bardağı ılık su
3 yemek kaşığı tavuk bulyon
2 yemek kaşığı kuru maydanoz (varsa)
1 tüm kuru soğan (ve arzuya göre patates ve havuç parçaları)
Tuz, karabiber
Yapılışı:
Fırında hindi hazırlamak için öncelikle fırın 175 dereceye ayarlanır.
Tüm hindi yıkanır, içi temizlenir (ama derisi üzerinde kalır) ve büyük bir fırın tenceresine veya derin bir tepsiye konur.
Göğüs eti üzerindeki derisi hafif ayrılır, derinin altına iki göğsün üzerine ikişer kaşık tereyağı konur. Bu göğüs etinin yumuşak olmasını sağlar.