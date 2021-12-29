Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.12.2021 10:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.12.2021 10:59
    ABONE OL

    Tadı damaklarda kalacak fırında hindi nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi tarifi! Yılbaşı hindisi malzemeler, püf noktalar...

    Yılbaşı hindisi tarifi! Tadı damaklarda kalacak fırında hindi nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi yapımında kullanılan malzemeler ve püf noktalar nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yılbaşı sofrasında hindi yemeğine yer vermek isteyen ve fırında lezzet hazırlamak için tarif araştırmalarına başlayanlar için evde kolay ve lezzetli hindi tarifini haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Tadı damaklarda kalacak fırında hindi nasıl yapılır?

    Yeni yıl için sayılı günler kala heyecan dorukta ve yılbaşı hindisi tarifi araştırmaları hız kazandı. Yılbaşı sofralarının ana yemeği olan hindi dolma farklı şekillerde yapılabiliyor. En merak edilenler arasında ise fırında pişirilen yemek oluyor ve yılbaşı hindisi yapımında kullanılan malzemelerin neler olduğu, yapımındaki püf noktalar gibi detaylar araştırılıyor. Tadı damaklarda kalacak fırında hindi nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilir, siz de bu tarifi deneyerek sofranızda sevdiklerinize sunabilirsiniz.

    FIRINDA YILBAŞI HİNDİSİ TARİFİ

    Malzemeler:

    1 bütün hindi (6kg)
    1/2 (yarım) çay bardağı zeytinyağı
    4 yemek kaşığı tereyağı

    4 su bardağı ılık su
    3 yemek kaşığı tavuk bulyon
    2 yemek kaşığı kuru maydanoz (varsa)
    1 tüm kuru soğan (ve arzuya göre patates ve havuç parçaları)
    Tuz, karabiber

    Yapılışı:

    Fırında hindi hazırlamak için öncelikle fırın 175 dereceye ayarlanır.
    Tüm hindi yıkanır, içi temizlenir (ama derisi üzerinde kalır) ve büyük bir fırın tenceresine veya derin bir tepsiye konur.
    Göğüs eti üzerindeki derisi hafif ayrılır, derinin altına iki göğsün üzerine ikişer kaşık tereyağı konur. Bu göğüs etinin yumuşak olmasını sağlar.

        Hindinin içerisine tüm soğan konur, isterseniz patates ve havuç parçaları da konur.
        Ayrı bir kapta ılık su, tavuk bulyon ve kuru maydanoz karıştırılır hindinin üzerine dökülür, tuz ve karabiber serpilir. Son olarak üzerine zeytinyağı gezdirilir.
        Folyo ile kapatılır ve yaklaşık 3-3.5 saat fırında pişirilir, sonra folya alınır, üzeri açık olarak 45-60 dakika daha pişer, üzeri iyice kızarana kadar.
        Fırın termometreyle hindinin göğüs eti kontrol edilir, etin iç sıcaklığı en az 80 derece olduysa hindi pişmiştir.
        Fırından çıkan hindi, dilimlenmeden önce 10 dakika bekletir.
        Hemen dilimlenirse içinin suyunu sızar ve et yerken kuru olur.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Site yöneticisi kamera kayıtlarını silmiş!
        Haberler Güncel Tadı damaklarda kalacak fırında hindi nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi tarifi! Yılbaşı hindisi malzemeler, püf noktalar...
            SON DAKİKA