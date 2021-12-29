Yılbaşı ağacı gibi arabasını süsledi 2 bin lira ceza yedi





"BİRAZ PAHALIYA MAL OLDU"

Farkındalık oluşturmak için aracını süslediğini belirten sürücü Muhammet Doğan (25), "Sonunu düşünmeden yaptığımız için biraz pahalıya mal oldu. Yılbaşı ağaçları süsleniyor, biz de arabaya uygulamak istedik. 90 metre led ışık kullandık. Bunu da videoya çekip sosyal medyaya yansıtmak istedik. Tepkileri ölçmek için caddede bir tur attık, bir kişinin çektiği video viral olunca polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Araç trafikten men edildi, ledlerden 600 TL, bir de aracımızda air ve egzoz vardı. Onlardan da bin 500 TL ceza yedik. Yakalanınca polislerle konuştuk, izin alınca yapılabildiğini söyledi. Bunları bilmiyorduk, öğrenmiş olduk" dedi.