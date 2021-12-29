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    • 30.12.2021 10:44
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    • 30.12.2021 10:44
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    2022 yılbaşına özel güzel ve anlamlı, kısa ve uzun yeni yıl şiirleri! En güzel yılbaşı şiirleri 2022 sevgiliye, anneye, babaya!

    En güzel yılbaşı şiirleri 2022 sevgiliye, anneye, babaya! 2022 yılbaşına özel güzel ve anlamlı, kısa ve uzun yeni yıl şiirleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yeni yıl yaklaşırken sevdiklerine mesajlar şiirler göndermek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı ve yılbaşına özel uzun kısa, anlamlı unutulmaz yeni yıl şiirlerini göndermek istiyor. Haberimizde birçok çeşidi derledik, istediklerinizi seçerek paylaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    2022 yılbaşına özel güzel ve anlamlı, kısa ve uzun yeni yıl şiirleri!

    Yeni yıl yaklaşırken gündemde yoğun bir şekilde En güzel yılbaşı şiirleri 2022 sevgiliye, anneye, babaya araştırmaları yapılmaya başlandı. Sosyal medya hesaplarından paylaşmak ya da SMS, Whatsapp ile sevdiklerine göndermek isteyenler 2022 yılbaşına özel güzel ve anlamlı, kısa ve uzun yeni yıl şiirlerini merak ediyor. Yeni bir yılın başlangıcını simgeleyen 31 Aralık'ta güzel temennilerini sunmak için sevdiklerine ulaşmak isteyenler yılbaşı mesajlarını onlara ileterek unutulmaz bir an ve yüzlerinde tebessüm oluşturmak istiyor. İşte en özel 2022 yeni yıl şiirleri…

    EN GÜZEL VE ANLAMLI YILBAŞI ŞİİRLERİ 2022

    Yeni Yıla

    "Bir yaş daha büyüdük
    Girdik yeni yıllara
    On iki ay yürüdük
    Vardık yeni yıllara

    Koca bir yıl devrildi
    Takvim başa çevrildi
    Hoş geldi sefa getirdi
    Erdik yeni yıla, yarınlara"

    Yeni Bir Yıl Daha


    "Bir yıl daha eksilirken ömründen
    Sarıl inancına, sarıl umuduna
    Bir gün daha biterken aniden
    Dinle yüreğini, kulak ver


    Bir kez daha batarken güneş
    Dinle güzelliklerini dünyanın
    Bir yaş daha büyürken yeni yılla
    Sev herkesi, etrafına renk ver


    Bir kez daha yeniden başlarken
    Ve geride bırakırken geçmişi
    Zamanın akışına bir bak
    Gülümse ve insanlara umut ver"

        Eski Yıldan Yeni Yıla


        "Hoş geldiydi hoş gitmiyor
        Gözyaşımız döker gider
        Kaç yıl geçti fark etmiyor
        Boynumuzu büker gider


        Eski yıldan yeni yıla
        Adın mutlu yıllar ola
        Trakya'dan Anadol'a
        Bir rehavet çöker gider


        Nevzat Bayramoğlu

        Yılbaşı


        "Eski takvimden bir yaprak kaldı
        Demek geçen yıl iyice usandı
        Umutlar bu yeni yıla dayandı
        Geldi yılbaşı, yılbaşı, yılbaşı


        Dünyamız bir yaş daha ihtiyarladı
        Nice insanlarla doldu boşaldı
        Sevinciyle kederiyle bir yıl geride kaldı
        Geldi yılbaşı, yılbaşı, yılbaşı


        Mustafa Yazka

        Yeni Yıl


        "Ocak ayı gelince
        Doyum olmaz sevince
        Çünkü yılbaşı gelir
        Herkes sevinir eğlenir


        Bütün eş, dost, akraba
        Gelirler bir araya
        Küçükler bir tarafta
        Başlarlar tombalaya


        Saat tik tak ilerler
        Yeni yılı beklerler
        Elektrikler söner
        Herkes şaşkına döner
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        Haberler Güncel 2022 yılbaşına özel güzel ve anlamlı, kısa ve uzun yeni yıl şiirleri! En güzel yılbaşı şiirleri 2022 sevgiliye, anneye, babaya!
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