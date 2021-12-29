2022 yılbaşına özel güzel ve anlamlı, kısa ve uzun yeni yıl şiirleri! En güzel yılbaşı şiirleri 2022 sevgiliye, anneye, babaya!

Yeni Bir Yıl Daha



"Bir yıl daha eksilirken ömründen

Sarıl inancına, sarıl umuduna

Bir gün daha biterken aniden

Dinle yüreğini, kulak ver



Bir kez daha batarken güneş

Dinle güzelliklerini dünyanın

Bir yaş daha büyürken yeni yılla

Sev herkesi, etrafına renk ver



Bir kez daha yeniden başlarken

Ve geride bırakırken geçmişi

Zamanın akışına bir bak

Gülümse ve insanlara umut ver"