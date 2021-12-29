2022 yılbaşına özel güzel ve anlamlı, kısa ve uzun yeni yıl şiirleri! En güzel yılbaşı şiirleri 2022 sevgiliye, anneye, babaya!

Yeni yıl yaklaşırken gündemde yoğun bir şekilde En güzel yılbaşı şiirleri 2022 sevgiliye, anneye, babaya araştırmaları yapılmaya başlandı. Sosyal medya hesaplarından paylaşmak ya da SMS, Whatsapp ile sevdiklerine göndermek isteyenler 2022 yılbaşına özel güzel ve anlamlı, kısa ve uzun yeni yıl şiirlerini merak ediyor. Yeni bir yılın başlangıcını simgeleyen 31 Aralık'ta güzel temennilerini sunmak için sevdiklerine ulaşmak isteyenler yılbaşı mesajlarını onlara ileterek unutulmaz bir an ve yüzlerinde tebessüm oluşturmak istiyor. İşte en özel 2022 yeni yıl şiirleri…
EN GÜZEL VE ANLAMLI YILBAŞI ŞİİRLERİ 2022
Yeni Yıla
"Bir yaş daha büyüdük
Girdik yeni yıllara
On iki ay yürüdük
Vardık yeni yıllara
Koca bir yıl devrildi
Takvim başa çevrildi
Hoş geldi sefa getirdi
Erdik yeni yıla, yarınlara"
Yeni Bir Yıl Daha
"Bir yıl daha eksilirken ömründen
Sarıl inancına, sarıl umuduna
Bir gün daha biterken aniden
Dinle yüreğini, kulak ver
Bir kez daha batarken güneş
Dinle güzelliklerini dünyanın
Bir yaş daha büyürken yeni yılla
Sev herkesi, etrafına renk ver
Bir kez daha yeniden başlarken
Ve geride bırakırken geçmişi
Zamanın akışına bir bak
Gülümse ve insanlara umut ver"