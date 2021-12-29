Brezilya'da özel jette 1.3 ton uyuşturucu ele geçirilmişti! Pilotun ifadesine ulaşıldı: Valizler askeri üssünde...

Brezilya'da bulunan Fortaleza Havalimanı'ndan Portekiz- Lizbon'a gitmek üzere kalkış hazırlığı yapan Türkiye merkezli ACM Airlines isimli şirkete ait özel jette, Brezilya Narkotik polisi tarafından yapılan aramalarda, İspanyol yolcu Angel Alberto Gonzales Valdes isimli yolcuya ait 24 bavula yerleştirilmiş 1 ton 304 kilogram kokain yakalandı.
4 Ağustos tarihinde gerçekleşen olayla ilgili, özel uçağın kaptan pilotluğunu yapan Türk vatandaşı Veli Demir ve İspanyol yolcu Valdes'in olay tarihinde Brezilya makamlarınca tutuklanması üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. İspanyol yolcu Valdes ise geçtiğimiz ekim ayında kaldığı hapishanede metastaz nedeniyle hayatını kaybetti. Pilot Demir ise Brezilya makamlarınca şartlı tahliyeyle serbest bırakılınca soluğu Türkiye'de aldı.
Sabah'ın haberine göre, şüpheli Pilot Veli Demir 26 Aralık tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı esnada İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü' tarafından gözaltına alındı. 27 Aralık tarihinde ise aralarında ACM Airlines şirket sahibi Şeyhmuz Ö. ile Leyla Ö., nün de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, Pilot Demir'in ifadesine ulaşıldı. Demir ifadesinde; 3 Ağustos saat 14.00 sularında İspanya'nın Malaga kentinden kalkarak, 4 Ağustos saat 02.00 sıralarında Brezilya'nın Fortaleza şehrine iniş yaptıklarını söyledi.