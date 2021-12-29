Brezilya'da özel jette 1.3 ton uyuşturucu ele geçirilmişti! Pilotun ifadesine ulaşıldı: Valizler askeri üssünde...

Uçağın yakıt alarak saat 06.00 sularında yolcunun uçağa bineceği yer olan Ribeirao Preto şehrine iniş yaptıklarını aktaran şüpheli pilot Demir yaşananları ifadesinde şöyle anlattı: "Mürettebat ile gece saat 23.30'a kadar otelde dinlendik. Oteli terk ederek 5 Ağustos günü 00.00 sıralarında havalimanına ulaştık. Uçağa gittiğimizde bagajların uçağa yüklenmiş olduğunu ve bir yolcunun olduğunu gördük. Kuleden onay aldıktan sonra saat 01.00'de uçuş için kalkış yaptık. Burası aynı zamanda askeri bir havalimanıydı. Gümrük ve pasaport işlemleri için saat 04.00 sıralarında tekrar Fortaleza Havalimanına indik. Pasaport çıkış işlemleri için mürettebat ve yolcu Valdes ile terminale geçtik.

POLİS KONTROL AMAÇLI UÇAĞA GELDİ



Uçağa döndüğümüz sırada görevli bir polis memuru kontrol amaçlı uçağa geldi. Uçağın içerisine baktı ve bagajları gördü. Kime ait olduğunu sordu. Ben de, valizlerin yolcuya ait olduğunu söyledim. Polis tek başına bir valizi açtı, içindekileri bana gösterip ne olduğunu sordu ve ikinci bir polis memuru çağırdı. İkinci polis de getirdiği solüsyon paketlerinden bir tanesini açarak valiz içerisindeki maddeye döktü. Rengin mavi olması üzerine bu maddenin kokain olduğunu söylediler. Yolcu ise ellerini kaldırarak valizlerin kendisine ait olmadığını söyledi.



PİLOT VE MÜRETTEBAT VALİZLERİ AÇAMAZ



Polisler, İspanyol yolcuyu kelepçelediler ancak mürettebata ve bana kelepçe takmadan uçaktan indirip gerekli işlemler için götürdüler. Uçağa yüklenen valizlerin sorumluluğu güvenlik güçlerinindir. Uçağa binen şahısların valizleri dahil tüm eşyalar, güvenlik taramasından geçtikten sonra uçağa teslim edildi. ICAO Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından belirlenen kurallara göre pilot ve mürettebatın uçağa yüklenen valizleri açmak gibi bir yetkisi bulunmuyor.



ORGANİZATÖRÜ ORDUDAN ATILMIŞ BİR SUBAYDI



Yargılama sürecinde içinde uyuşturucu çıkan valizlerin yolcu Valdes'e ait olduğu belliydi. Havalimanının kamera görüntüleri incelendikten sonra serbest bırakıldım. Brezilya'daki avukatlarım, soruşturmayla ilgili havalimanından yer hizmetleri ve güvenlik görevlilerinin de içerisinde olduğu birkaç şahsın gözaltına alındığını ve bu işin organizatörünün ordudan atılmış jandarma subayının olduğunu duydum. 9 Eylül tarihinde şartlı tahliyeyle salıverildim. 16 Aralık tarihinde yurt dışı çıkış yasağım kalktı ve 26 Aralık günü eşimle Türkiye'ye geldim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum."