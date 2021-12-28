THY’nin mega taşınma belgeselinin National Geographic Türkiye kanalında yayınlanacağı tarih belli oldu!

Bu yükü taşıyan araçların 45 saatte kat ettiği mesafe ise 400 bin kilometreyi buldu. (Bu uzunluk dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer) Bu muazzam operasyonda bin 800'den fazla çalışan insanüstü bir gayret gösterirken, tek bir uçak seferi aksamadı, tek bir malzeme kaybolmadı.



Sizi bilmem ama ben ülkemle bir kez daha gurur duymak için 16 Ocak Pazar akşamı National Geographic ekranı karşısında olacağım.

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