THY’nin mega taşınma belgeselinin National Geographic Türkiye kanalında yayınlanacağı tarih belli oldu!

Türk Hava Yolları (THY) 12 saat içinde Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma hikâyesi olan Mega Taşınma Belgeselinin 16 Ocak Pazar 21.00'de National Geographic Türkiye kanalında yayınlanacağını açıkladı.
THY'den yapılan açıklamada, "Atatürk Havalimanı'ndan yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na taşınmak için sadece 12 saatimiz vardı.
Benzeri yaşanmamış bu büyük operasyonu nasıl gerçekleştirdiğimizi merak ediyorsanız, Mega Taşınma Belgeseli, 16 Ocak Pazar 21.00'de @natgeotvturkiye kanalında!" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, THY'nin dev operasyonuyla gurur duyduğunu belirterek bir yazı kaleme aldı. Altuğ yazısında, "16 Ocak Pazar akşamı saat 21.00'de yayınlanacak Büyük Taşınma adlı belgesel, Türkiye'nin göz kamaştıran lojistik becerisine bir saygı duruşu niteliğinde..." ifadelerini kullandı.