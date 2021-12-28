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    • 28.12.2021 09:55
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    Son dakika: FETÖ/PDY terör örgütünün güncel finans yapılanmasına operasyon!

    Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY terör örgütünün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları, örgüt mensuplarına para temin ederek dağıttıkları ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma girişiminde bulunmalarını planladıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    FETÖ’nün finans yapılanmasına operasyon!

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; etkin pişmanlıkta bulunan bir şüphelinin verdiği ifade ve ele edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi ile yapılan teknik/fiziki takip çalışmaları sonucu elde edilen delillere göre FETÖ/PDY terör örgütünün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları, yurt dışındaki kaçak terör örgütü mensuplarından talimatlar alarak Ankara ili genelinde finans yapılanmasında aktif olarak faaliyet gösterdikleri, örgüt mensuplarına para temin ederek dağıttıkları ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma girişiminde bulunmalarını planladıkları tespit edilen 11 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

    FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon!

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    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ/PDY terör örgütünün güncel finans yapılanmasına operasyon!
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