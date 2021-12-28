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    • 28.12.2021 22:09
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    • 28.12.2021 22:15
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    GSB son dakika: KYK 3 aylık toplu ödeme hesaplara yattı mı? KYK burs-kredi 1950 TL ödeme saat kaçta yatacak?

    Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 3 aylık burs ve kredi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediyordu. Öğrenciler kurum tarafından burs ve kredi ödemelerine ilişkin yapılacak olan açıklamaya kilitlenmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla KYK toplu para ödemelerinin ne zaman yatacağını açıkladı. Peki, KYK 3 aylık toplu ödeme hesaplara yattı mı? KYK burs-kredi 1950 TL ödeme saat kaçta yatacak? İşte detaylar!

    GSB son dakika: KYK 3 aylık toplu ödeme hesaplara yattı mı? KYK burs-kredi 1950 TL ödeme saat kaçta yatacak?

    Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından burs ya da kredi olarak verilen 3 aylık toplu ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyordu. İlk kez burs alacak olanlar ödemelerin ne zaman yatırılacağını araştırırken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu son dakika açıklamada bulundu. Peki, KYK 3 aylık toplu ödeme hesaplara yattı mı? KYK burs-kredi 1950 TL ödeme saat kaçta yatacak?

    GSB AÇIKLADI!

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ilk defa burs veya kredi alacak öğrencilerin, bu gece itibarıyla hesaplarına ekim, kasım ve aralık aylarının ödemelerinin (toplamda bin 950 lira) yatırılacağını duyurdu.

    2022 KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ KAÇ TL?

    Aylık burs ve kredi miktarı şu şekilde oldu:

    Lisans: 850 TL

    Yüksek Lisans: 1.700 TL

    Doktora: 2.550 TL

        KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

        Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

        İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?

        Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

        BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

        İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
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        Haberler Güncel GSB son dakika: KYK 3 aylık toplu ödeme hesaplara yattı mı? KYK burs-kredi 1950 TL ödeme saat kaçta yatacak?
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