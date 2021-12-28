GSB son dakika: KYK 3 aylık toplu ödeme hesaplara yattı mı? KYK burs-kredi 1950 TL ödeme saat kaçta yatacak?

Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından burs ya da kredi olarak verilen 3 aylık toplu ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyordu. İlk kez burs alacak olanlar ödemelerin ne zaman yatırılacağını araştırırken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu son dakika açıklamada bulundu. Peki, KYK 3 aylık toplu ödeme hesaplara yattı mı? KYK burs-kredi 1950 TL ödeme saat kaçta yatacak?
GSB AÇIKLADI!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ilk defa burs veya kredi alacak öğrencilerin, bu gece itibarıyla hesaplarına ekim, kasım ve aralık aylarının ödemelerinin (toplamda bin 950 lira) yatırılacağını duyurdu.
2022 KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ KAÇ TL?
Aylık burs ve kredi miktarı şu şekilde oldu:
Lisans: 850 TL
Yüksek Lisans: 1.700 TL
Doktora: 2.550 TL