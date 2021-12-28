31 Aralık'ta hava durumu nasıl olacak? Yeni yıl MGM duyuru: İstanbul, Ankara... Yılbaşında kar yağacak mı, hangi illere yağacak 2022?

31 ARALIK- 1 OCAK'TA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günler için yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre 26 Aralık ve 1 Ocak tarihleri arasında hava sıcaklıkları ülke genelinde artarken hafta boyunca Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde olacak. Diğer kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek.