31 Aralık'ta hava durumu nasıl olacak? Yeni yıl MGM duyuru: İstanbul, Ankara... Yılbaşında kar yağacak mı, hangi illere yağacak 2022?

Yılbaşında plan yapan milyonlarca kişi hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 15 günlük, günlük hava durumu raporunu yayınlıyor. Vatandaşlar da rapora göre 31 Aralık, 1 Ocak'ta başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 81 ildeki hava durumunu kontrol etmek istiyor. Peki Yılbaşında kar yağacak mı, hangi illere yağacak 2022? 31 Aralık'ta hava durumu nasıl olacak? İşte Yeni yıl MGM duyuruları: İstanbul, Ankara...
YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI 2022?
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de 31 Aralık Cuma akşamı kar yağışı olmayacak. Yurdun doğu kesimlerinde ise yoğun olarak kar yağışı bekleniyor.
Yurt genelinde son günlerde hava sıcaklıkları yeniden artıyor, iç bölgelerdeki kar yağışı ise doğuya kayıyor.
Batı kesimlerde de ılık bir hava hakim olacak, doğuda kar etkisini gösterirken, yurdun kalan ağırlıklı bölümü ise sağanak yağışlı olacak.
31 ARALIK- 1 OCAK'TA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günler için yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre 26 Aralık ve 1 Ocak tarihleri arasında hava sıcaklıkları ülke genelinde artarken hafta boyunca Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde olacak. Diğer kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek.