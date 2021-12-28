Turgut Toplusoy kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Turgut Toplusoy'un serveti... Turgut Toplusoy eşi kim, kaç çocuğu var?

Ünlü bir giyim markasının sahibi Turgut Toplusoy, eskiden beri arkadaşı olan Sanat galerisi sahibi Habip A.'yı hırsızlıkla suçladı ve şikayetçi oldu. Çekmeköy'de ikamet eden Toplusoy Bodrum'da olduğu sırada iddiaya göre arkadaşı Habip A. tarafından soyuldu. Turgut Toplusoy'un evine izinsiz giren Habip A. milyonluk iki tabloyu çaldı. İş camiasında büyük ses getiren olayın ardından Turgut Toplusoy kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Turgut Toplusoy'un serveti ne kadar? Turgut Toplusoy eşi kim, kaç çocuğu var? soruları gündeme geldi.
Olay Turgut Toplusoy'un Bodrum'da, eşinin ise yurtdışında olduğu sırada yaşandı. Toplusoy evinde bulunan iki adet tarihi eser değerinde (Vecihi Bereketlioğlu ve Hikmet Onat imzalı) tabloları sigortalatıp kasım ayında Bodrum'a tatil gitti. Ne olduysa o sırada oldu.
İddiaya göre Habip A., evde sadece çocukların ve bakıcının olduğu bir gün Toplusoy'u arayıp, tabloları birine göstermek için almak istediğini söyledi. Toplusoy 'hayır' dedi ancak Habip A., yinede eve gidip ''Turgut Bey'in haberi var'' diyerek tabloları aldı.
Olayın ardından, çalışanların kendisine haber vermesiyle telefona sarılan Toplusoy, Habip A.'dan eserleri geri getirmesini istedi. Aradan bir süre geçtikten sonra, Habip A.'nın iş ortağına ulaşan Toplusoy, tabloların başka birine satıldığını öğrendi.
TABLOLARI SAHTESİYLE DEĞİŞTİRDİ
Olayın büyümesinden korkan Habip A., eserlerin sahtesini yaptırarak iş insanına verdi. Tabloların orijinal olmadığını fark eden iş insanı, polisten yardım istedi. Yapılan aramada orijinal eserler ele geçirildi. Habip A. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İddiaya göre Habip A., iş insanının evindeki tabloları öğrendikten sonra böyle bir plan yapmıştı.
TURGUT TOPLUSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?
1950 yılında İstanbul'da doğdu. İş hayatına 1973'te inşaat ve gayrimenkul alım satımıyla başladı. 1980'de Nişantaşı'nda açtığı ilk Roman mağazasıyla tekstil sektörüne adım attı. 1983 yılında şirketleşen Roman özellikle 90'lı yıllarda hızlı bir yükseliş yakalayarak Türkiye'nin önemli hazır giyim markalarından biri oldu.