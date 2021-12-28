Turgut Toplusoy kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Turgut Toplusoy'un serveti... Turgut Toplusoy eşi kim, kaç çocuğu var?

Olay Turgut Toplusoy'un Bodrum'da, eşinin ise yurtdışında olduğu sırada yaşandı. Toplusoy evinde bulunan iki adet tarihi eser değerinde (Vecihi Bereketlioğlu ve Hikmet Onat imzalı) tabloları sigortalatıp kasım ayında Bodrum'a tatil gitti. Ne olduysa o sırada oldu.

İddiaya göre Habip A., evde sadece çocukların ve bakıcının olduğu bir gün Toplusoy'u arayıp, tabloları birine göstermek için almak istediğini söyledi. Toplusoy 'hayır' dedi ancak Habip A., yinede eve gidip ''Turgut Bey'in haberi var'' diyerek tabloları aldı.

Olayın ardından, çalışanların kendisine haber vermesiyle telefona sarılan Toplusoy, Habip A.'dan eserleri geri getirmesini istedi. Aradan bir süre geçtikten sonra, Habip A.'nın iş ortağına ulaşan Toplusoy, tabloların başka birine satıldığını öğrendi.