Yine İETT yine skandal! Arıza, şoför magandalığı derken şimdi de bu! Yaşlı kadının inmesini beklemeyince...

Esenyurt'ta yaşlı bir kadın ineceği sırada halk otobüsünün hareket etmesiyle yere düştü. Çevredeki vatandaşlar yaşlı kadının yardımına koşarken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı.
Halk otobüsünün durakta durduğu esnada inmek isteyen yaşlı bir kadın, otomatik kapının açılmasıyla dışarı doğru adım attı.
Otobüs şoförü, kadının tam olarak inmesini beklemeden hareket edince, yaşlı kadın yere düştü. Hemen etraftaki vatandaşlar kadının yardımına koşarken, yaşlı kadın güçlükle ayağa kalktı.