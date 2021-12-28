Yine İETT yine skandal! Arıza, şoför magandalığı derken şimdi de bu! Yaşlı kadının inmesini beklemeyince...

"OTOBÜS HAREKET EDİNCE KADIN YERE DÜŞTÜ''

Olay hakkında konuşan bir vatandaş, "Ben dükkanımın önündeydim. Otobüsün durduğunu gördüm, kadın otobüsten iniyordu. Dışarı doğru adımını attığı an otobüs hareket etmeye başladı ve kadın yere düştü. Ben de kadına yardımcı oldum. Kadında herhangi bir sorun yoktu'' dedi.