Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.12.2021 10:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.12.2021 10:20
    ABONE OL

    Yine İETT yine skandal! Arıza, şoför magandalığı derken şimdi de bu! Yaşlı kadının inmesini beklemeyince...

    İBB'nin CHP yönetimine geçmesinin ardından arızaları ve şoför magandalığı ile gündemden düşmeyen İETT'den yeni bir skandal geldi. Esenyurt'ta yaşlı bir kadın otobüsten inmek isterken şoförün hareket etmesiyle yere kapaklandı.

    Esenyurt'ta yaşlı bir kadın ineceği sırada halk otobüsünün hareket etmesiyle yere düştü. Çevredeki vatandaşlar yaşlı kadının yardımına koşarken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı.

    Halk otobüsünün durakta durduğu esnada inmek isteyen yaşlı bir kadın, otomatik kapının açılmasıyla dışarı doğru adım attı.

    Otobüs şoförü, kadının tam olarak inmesini beklemeden hareket edince, yaşlı kadın yere düştü. Hemen etraftaki vatandaşlar kadının yardımına koşarken, yaşlı kadın güçlükle ayağa kalktı.

        Yaptığı hatanın son anda farkına varan otobüs şoförü, aracı durdurarak kadından özür diledi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        "OTOBÜS HAREKET EDİNCE KADIN YERE DÜŞTÜ''
        Olay hakkında konuşan bir vatandaş, "Ben dükkanımın önündeydim. Otobüsün durduğunu gördüm, kadın otobüsten iniyordu. Dışarı doğru adımını attığı an otobüs hareket etmeye başladı ve kadın yere düştü. Ben de kadına yardımcı oldum. Kadında herhangi bir sorun yoktu'' dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Washington Post’ta adaylık sinyali
        Haberler Güncel Yine İETT yine skandal! Arıza, şoför magandalığı derken şimdi de bu! Yaşlı kadının inmesini beklemeyince...
            SON DAKİKA