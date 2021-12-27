Telegram kullanan binlerce kişi uygulamaya girerken bazı sorunlar yaşmaya başladı. Aktif olarak kullanılan Telegram uygulamasında fotoğraflar ve videolar iletilmiyor. Peki, Telegram çöktü mü son dakika? 27 Aralık Telegram fotoğraf ve videolar neden iletilmiyor? Uygulama ne zaman düzelecek?
TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Kullanıcılar uygulamada problem olması nedeniyle uygulamayı kullanamıyor. Telegram sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sorunun ilerleyen dakikalarda düzeleceği tahmin ediliyor. Konuya dair Telegram'dan resmi bir açıklama yapılmadı.
TELEGRAM HAKKINDA
Telegram, çoklu platform desteği sunan, güvenli anlık mesajlaşma servisidir. Rus programcısı Pavel Durov tarafından yaratılmıştır. Telegram istemcileri hem mobil (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) hem de masaüstü sistemleri (Windows, OS X, Linux) için mevcuttur. Ağustos 2013'te yayın hayatına başlamıştır.