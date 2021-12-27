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    • 27.12.2021 21:12
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    AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF harf notları nasıl hesaplanır? Çan eğrisi var mı? AUZEF geçme notu hesaplama!

    AUZEF final sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bitirme sınavları 18 Aralık ve 19 Aralık tarihleri arasında yapılmıştı. Finallerin ardından gözler sonuçlara kilitlendi. Peki, AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak, çan eğrisi var mı? İşte AUZEF geçme notu hesaplama!

    takvim.com.tr
    AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı?

    İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonuçları öğrenciler tarafından merak konusu olmuştu. 2021 AUZEF final sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş 19 Aralık tarihinde sona erdi. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı söz konusu sınavın sonuçlarını merak ediyordu. Peki, AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak, çan eğrisi var mı? AUZEF geçme notu hesaplama!

    AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı için açıklama geldi. AUZEF final sonuçları bugün açıklandı. AUZEF final sınavları 18 Aralık Cumartesi ve 19 Aralık Pazar günleri yapılmıştı. Kurum tarafından daha önce yapılan açıklamada ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60 olduğu duyurulmuştu.

    AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

    18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşen bitirme sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

    AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

    https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/login adresinden sonuçlara ulaşabilirsiniz...

    4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

    Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

        AUZEF SINAV PUANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur.

        Açık öğretim programlarında;

        Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)

        Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25) olarak hesaplanır.

        Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;

        Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

        Ders puanı = (15 x 5) - (3 x 1,25) = (75) - (3,75) = 71,25 olacaktır.

        Açık öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavında en az 40 puan alması gerekir.

        Uzaktan öğretim programlarında;

        Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

        Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.

        Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

        Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.

        Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.
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        Haberler Güncel AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF harf notları nasıl hesaplanır? Çan eğrisi var mı? AUZEF geçme notu hesaplama!
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