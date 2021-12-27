AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF harf notları nasıl hesaplanır? Çan eğrisi var mı? AUZEF geçme notu hesaplama!

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonuçları öğrenciler tarafından merak konusu olmuştu. 2021 AUZEF final sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş 19 Aralık tarihinde sona erdi. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı söz konusu sınavın sonuçlarını merak ediyordu. Peki, AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak, çan eğrisi var mı? AUZEF geçme notu hesaplama!
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı için açıklama geldi. AUZEF final sonuçları bugün açıklandı. AUZEF final sınavları 18 Aralık Cumartesi ve 19 Aralık Pazar günleri yapılmıştı. Kurum tarafından daha önce yapılan açıklamada ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60 olduğu duyurulmuştu.
AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşen bitirme sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.
AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI
https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/login adresinden sonuçlara ulaşabilirsiniz...
4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?
Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.