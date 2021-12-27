SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'ndan flaş Omicron açıklaması: Türkiye'de hangi illerde Omicron varyantı görüldü?

Sağlık Bakanlığı, Avrupa'dan sonra Türkiye'de de hızla yayılan Omicron varyantıyla ilgili açıklamada bulundu.



Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından Omicron varyantının Avrupa kıtasında görülmeye başlandığı zamandan itibaren 17 merkezimizde Omicron varyantı için gerçek zamanlı PCR tabanlı bir tarama başlatılmıştır.