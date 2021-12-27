Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK 3 aylık toplu ödeme hangi ne zaman, tarihte yatırılacak? KYK bursu ne zaman yatacak 2021?

Üniversite öğrencilerinin yıl sonu yaklaşırken en merak ettiği soru KYK bursu ne zaman yatacak 2021? Oluyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız olarak bu desteği veriyor ve eğitimlerine ekonomik anlamda yardımcı olmayı amaçlıyor. Ekim, Kasım ve Aralık ayı olmak üzere 3 aylık toplu ödemenin bu hafta içerisinde yatırılacağı haberimi oldukça heyecanlandırmıştı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 3 aylık toplu ödeme hangi ne zaman, tarihte yatırılacak? Peki net tarih ile ilgili açıklama geldi mi? KYK bursu ve kredisi hangi durumlarda kesiliyor? İşte ayrıntılar…