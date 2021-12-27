Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK 3 aylık toplu ödeme hangi ne zaman, tarihte yatırılacak? KYK bursu ne zaman yatacak 2021?

Üniversite öğrencilerinin yıl sonu yaklaşırken en merak ettiği soru KYK bursu ne zaman yatacak 2021? Oluyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız olarak bu desteği veriyor ve eğitimlerine ekonomik anlamda yardımcı olmayı amaçlıyor. Ekim, Kasım ve Aralık ayı olmak üzere 3 aylık toplu ödemenin bu hafta içerisinde yatırılacağı haberimi oldukça heyecanlandırmıştı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 3 aylık toplu ödeme hangi ne zaman, tarihte yatırılacak? Peki net tarih ile ilgili açıklama geldi mi? KYK bursu ve kredisi hangi durumlarda kesiliyor? İşte ayrıntılar…
KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK 2021?
Henüz net tarih açıklanmadı, haberimizde yer alacaktır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak."
2022 KYK KREDİ VE BURSU NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, "Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde bin 700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.
Lisans öğrencisi 850
Yüksek lisans öğrencisi 1.700 TL
Doktora 2.550 TL