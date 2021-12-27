Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Toplantıda konuşan Kara, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 33 bin, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 529 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Kara, "Kasım ayında 17'si büyük, 44'ü orta çaplı olmak üzere 61 operasyon icra edilmiş ve 169 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

TSK KORKU SALIYOR

Türkiye'ye yönelik terör tehdidine karşı icra edilen tüm operasyonların uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapıldığını vurgulayan Kara, sözlerini şöyle sürdürdü: