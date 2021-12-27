Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahaleye devam edildiği belirtilerek, "Bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
KAÇ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından bakanlıktaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yapılmıştı.
Toplantıda konuşan Kara, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 33 bin, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 529 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Kara, "Kasım ayında 17'si büyük, 44'ü orta çaplı olmak üzere 61 operasyon icra edilmiş ve 169 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.
TSK KORKU SALIYOR
Türkiye'ye yönelik terör tehdidine karşı icra edilen tüm operasyonların uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapıldığını vurgulayan Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan masum insanlar ile tüm dini ve etnik grupların güvenliğine de büyük önem verilmektedir. Operasyonlarımızda tarihi ve kültürel dokular başta olmak üzere çevrenin korunmasına da azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için sivil halk, çevre, tarihi, dini ve kültürel yapılar dokunulmazdır. Tek hedefimiz teröristlerdir. Bizim için terörist neredeyse hedef orasıdır."